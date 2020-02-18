T.B. Fruit намерен запустить в Украине производство замороженных овощей, фруктов и ягод

Группа компаний T.B. Fruit намерена в 2020 году запустить направление шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод планируется в нынешнем году на своем основной производстве в Городке Львовской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее данным направлением занимался польский завод T.B. Fruit. Однако впоследствии было принято решение о переносе производства в Украину. Таким образом компания обеспечивает рабочими местами украинцев и создает предпосылки для развития отечественной сырьевой базы.

Технология IQF (Individual Quick Freezing) — быстрое замораживание продуктов путем использования максимально низких температур. Это позволяет сохранить внешний вид, вкусовые свойства и все полезные вещества в фруктах, ягодах и овощах на уровне свежего продукта.

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Мощности производства шоковой заморозки составят 120 тонн сырья в сутки.

Замороженная продукция будет поставляться большими объемами для b2b сегмента, так и на полки украинских супермаркетов. Компания рассчитывает вытеснить иностранного производителя и удешевить продукт для конечного потребителя.

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"На сегодняшний день большинство замороженной продукции на полках украинских супермаркетов занимает продукция польских производителей, здесь в Украине закупают сырье, фасуют это все в Польше, а потом мы потребляем импортируемую продукцию с полок отечественных магазинов. T.B. Fruit ломает тенденцию и позволяет развиваться украинскому производству в этом направлении. За счет этого увеличится посадка садоводства под соответствующими агрокультурами. Этим мы даем работу украинскому селу и делаем акцент на потреблении украинской продукции", — прокомментировал Олег Мочалюк, директор по производству Группы компаний T.B. Fruit.

T.B. Fruit — вертикально-интегрированная международная группа компаний с замкнутым циклом производства. T.B. Fruit лидирует на украинском рынке концентрированных соков и является третьим в мире производителем яблочного пектина. В состав группы входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. В T.B. Fruit работает 2,5-3,5 тысяч человек, в зависимости от сезона. Компания принадлежит украинскому бизнесмену Тарасу Барщовскому.