Садоводы пугают огромным дефицитом яблок в Украине и активно повышают цены

Украинские садоводы активно повышают цены на яблоко. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, ссылаясь на данные собственного мониторинга. При этом специалисты проекта подчеркивают, что в первую очередь дорожают фрукты экспортного качества.

Так, по данным проекта, сегодня цены на яблоки в зависимости от сорта озвучиваются производителями в пределах 10-17 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Повышать цены садоводам позволяет активный спрос на эти фрукты как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей, тогда как запасы яблока в хранилищах сокращаются.

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Как отмечают представители оптовых компаний, увеличение закупочных цен на яблоки — вынужденная мера, так как с каждым днем все труднее приобретать фрукты требуемого качества в необходимых объемах.

Поскольку часть производителей приняли решение приостановить продажи в ожидании более высоких цен, а некоторые и вовсе уже завершили реализацию, на рынке образовался огромный дефицит предложения качественных яблок. В первую очередь на рынке появилась нехватка предложений яблока из холодильников с регулируемой газовой средой.

Отметим, что на данный момент цены на яблоко в Украине уже превысили уровень прошлого года почти вдвое. По словам садоводов, запасы яблок в хранилищах достаточно быстро заканчиваются благодаря стабильному спросу, что лишь провоцирует дальнейший рост цен. Большинство фермеров успели реализовать практически весь урожай яблок еще в январе месяце.

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Ранее в Госстате сообщили, что за 2019 год в Украине больше всего подорожали яблоки: цены на них выросли на 77,4% до 16,3 грн за кг.