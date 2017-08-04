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Баржа с арбузами: Что вы знаете о самой нашумевшей украинской ягоде (тест)

04 августа 2017, 17:00
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Баржу с арбузами уже разгружают в Киевской области и совсем скоро их можно будет купить в супермаркетах "Сильпо". Тем временем Delo.UA предлагает узнать чуть больше об арбузах и их роли в экономике страны

Баржа с арбузами: Что вы знаете о самой нашумевшей украинской ягоде (тест) | АПК | Дело Увеличить картинку

Целую неделю вся Украина следит за передвижением баржи с арбузами по Днепру. Все началось с поста премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором он рассказал о развитии речного транспорта. Поводом для сообщения стала новость о том, что впервые за 14 лет из Херсона были отправлены арбузы, но не автотранспортом, а речным транспортом. В частности, 30 июля стало известно, что "Нибулон", Fozzy Group и фермерское хозяйство "А. Синенко" договорилось о сотрудничестве в вопросе поставки бахчевых в Киев по реке Днепр. Агентство США по международному развитию (USAID) поддержало проект.

Данное решение сократит потери при транспортировке продукции и уменьшит стоимость логистики. Кроме того, повышение скорости формирования партий продукции с поля и транспортировки поможет более оперативно собирать и реализовывать урожай, что, в свою очередь, сократит потери фермеров и разгрузит и без того "неидеальные" украинские дороги.

По материалам: "Дело"
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Теги: тест , апк , фрукты , ягоды , нибулон 14291113 , днепр , транспорт

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Баржа с арбузами: Что вы знаете о самой нашумевшей украинской ягоде (тест) | АПК | Дело
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