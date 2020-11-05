В 2021 году большинство брендов и рекламных агентств готовы увеличивать бюджеты — опрос

В октябре украинская adtech компания Admixer совместно с IAB Ukraine опросили маркетинг-директоров и маркетологов 90 компаний (39 брендов и 51 рекламное агентство), чтобы узнать, как рекламодатели планируют распределять маркетинговые бюджеты и какие платные каналы продвижения будут в приоритете в 2021 году. Исследование показало, что 82% брендов и 76% рекламных агентств Украины ожидают роста бизнеса в 2021 году.

Об этом сообщила пресс-служба Admixer.

Так, более 60% респондентов планируют увеличить маркетинговые бюджеты. В то же время 84% считают, что COVID-19 продолжит влиять на маркетинг в 2021.

Также 62,8% агентств считают, что клиенты будут охотнее вкладывать деньги в маркетинг. 21,6% не ожидают значительных изменений, а 15,7% думают, что ситуация может ухудшиться, по сравнению с текущим годом.

Когда пандемия достигла пика, 70% компаний были вынуждены сокращать операционные расходы, а больше трети — еще и урезать рекламные бюджеты. Сегодня брендам необходимо выработать план действий по борьбе с негативными последствиями кризиса.

Доля рынка и узнаваемость будут ключевыми метриками ценности бренда. Самым важным аспектом маркетинга в 2021 году 59% бренд-маркетологов назвали создание креативов и контента. Для 54% респондентов главным приоритетом также станет лидогенерация. Рекламные агентства считают, что самым важным для маркетологов в 2021 будет стратегическое планирование.

Диджитал-реклама будет самым популярным платным каналом маркетинга. 79% рекламных агентств намерены увеличить бюджет на цифровую рекламу. В среднем бренды планируют потратить 42% маркетингового бюджета на цифровую рекламу, платный поиск, видео- и медийную рекламу, а также на рекламу в социальных сетях.

В следующем году будет продолжаться переход к программатик-закупкам. 45% брендов и 65% агентств ожидают, что будут закупать больше рекламы через программатик.

На фоне кризиса 88% брендов намерены перенести часть маркетинговых функций из агентств в собственные команды маркетинга. В первую очередь это затронет SMM (63%), создание креатива и контента (по 63%), а также PR (56%).