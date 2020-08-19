Энергетика 50 минут назад

"Центрэнерго" закупит уголь на 24% дешевле, чем продают госшахты

На Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну

Углегорская ТЭС. Фото: centrenergo.com Углегорская ТЭС. Фото: centrenergo.com
Углегорская ТЭС. Фото: centrenergo.com

ПАО "Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля по базовой цене 1480 грн за тонну, что на 24,1% дешевле, чем у государственных шахт.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Указано, что на Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки.

"Уголь государственных шахт компания покупает по 1950 грн за тонну. А по оперативному контракту с ДТЭК, заключенному по медиации Минэнерго — по 1660 грн за тонну", — говорится в сообщении компании.

При этом там уверяют, что цена на топливо по новому контракту максимально приближена к международному биржевому паритету.

Как отмечается, "Центрэнерго" уже обратилось к премьер-министру Украины и в Министерство энергетики относительно пересмотра цены на уголь государственных шахт в сторону снижения к рыночной.

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Ранее сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" не смогло открыть целевую кредитную линию в государственных банках для расчетов за украинский уголь.

Вместе с тем, поскольку компания должна выкупать уголь из госшахт, дирекция компании приняла решение о продаже с аукциона электроэнергии на период до конца 2020 года. Аукцион позволил получить более 400 млн грн.

Напомним, компания ПАО "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривень на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК "Энергоатом" и и другие участники рынка, в том числе, государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

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