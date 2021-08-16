Энергетика 9 минут назад

Цены на газ в Европе подскочили после отказа Газпрома бронировать транзит через Украину

Цены подскочили после того, как "Газпром" выкупил всего 4% из предложенной дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Цены на газ в Европе повысилась до 585 долларов за тыс. куб м после того как российская компания "Газпром" выкупила всего 4% из предложенной ей Оператором газотранспортной системы дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) купил лишь малую часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь. На аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

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У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ. С начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал-Европа", который забронирован у него до конца сентября.

Из-за этого 16 августа цена на европейских хабах получила новый импульс для роста. Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта — сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures — после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров.

Напомним, 6 августа после пожара на принадлежащем "Газпрому" Уренгойском заводе по подготовке конденсата цена на газ на бирже ICE Futures ближайший к споту фьючерс на контракт на газовом хабе TTF подскочил до 44,4 евро за тысячу кВт⋅ч, что эквивалентно 543 долларам за тысячу кубометров.

Источник фото: Depositphotos

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