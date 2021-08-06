Цена на газ в Европе бьет рекорды из-за пожара на заводе "Газпрома"

Цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу, 6 августа, бьет рекорды после произошедшей накануне аварии на предприятии российского "Газпрома".

Как передает "Интерфакс", на бирже ICE Futures ближайший к споту фьючерс на контракт на газовом хабе TTF подскочил до 44,4 евро за тысячу кВт⋅ч, что эквивалентно 543 долларам за тысячу кубометров. Днем ранее торги закрылись на уровне 525 долларов.

В четверг ночью произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке. Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.

Завод по подготовке конденсата к транспорту — крупнейшее предприятие по переработке углеводородного сырья — расположен недалеко от Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ). Он является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

В четверг ближе к вечеру последствия аварии стали заметны за пределами России — началось снижение поставок газа по магистрали "Ямал — Европа", проходящей через Беларусь и Польшу. Они сократились с 2,1 млн кубометров/час в начале дня до 1 млн.

С началом новых газовых суток поставки выросли до 1,5 млн кубометров/час. При этом поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

Напомним, что в середине июня цена газа на хабе TTF была на уровне 376 долларов за тысячу кубометров, и тогда это было максимумом за последние 13 лет.

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