Цены на лук в Украине снижаются под давлением импорта из Казахстана и Узбекистана

Оживление спроса на рынке репчатого лука в Украине, которое наблюдалось на прошлой неделе, послужило поводом для импортеров возобновить поставки лука из Казахстана и Узбекистана, а также на текущей неделе на украинский рынок начал поступать репчатый лук производства Польша. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают эксперты, если еще в начале недели украинским производителям удавалось продавать репчатый лук по цене 18-20 грн/кг ($0,65-0,72/кг), то на сегодняшний день предложение данной продукции на внутреннем рынке несколько увеличилось за счет импортного репчатого лука и продавцам, несмотря на достаточно активный спрос, все-таки пришлось несколько снизить отпускные цены.

Таким образом, реализация лука в настоящий момент ведется по цене 16-17 грн/кг ($0,58-0,62/кг), что в среднем все равно на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По данным импортеров, стоимость импортного лука сегодня в Украине озвучивается от 15 грн/кг ($0,54/кг). Несмотря на это, спрос на продукцию растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения местной продукции.

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В хранилищах украинских фермеров запасы лука минимальные. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто располагает определенными запасами, сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

Аналитики обращают также внимание на то, что на сегодняшний день репчатый лук в Украине уже стоит в среднем на 40% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, по мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся вплоть до массового поступления на рынок лука нового урожая.

Напомним, с начала апреля 2019 года в Украине цены на лук начали расти с динамикой до 100% в неделю, в результате чего стоимость килограмма лука достигала 45 грн.

Причины удорожания были заложены еще в прошлом году: после нескольких сезонов перепроизводства фермеры резко сократили площади под луком – по данным Госстата, было засеяно 54,4 тысяч га.

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Как ранее писало Delo.ua, кроме физического уменьшения посевных площадей, на урожай повлияли и неблагоприятные погодные факторы прошлым летом – периоды засухи, сменявшиеся затяжными дождями. И если в среднем, по данным Минагропрода, урожай лука в Украине составляет около 1 млн тонн – то в 2018 году не досчитались минимум 120 тысяч тонн.

К началу 2019 года запасы начали исчерпываться, а кондиционного товара и вовсе остались незначительные объемы. После этого пришла очередь импорта: за январь-февраль импорт лука достиг 35,4 тысяч тонн – это в 62 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импортный продукт временно затормозил рост цен, однако к марту импорт и сам начал стремительно дорожать из-за повышения конкуренции со стороны других стран-импортеров.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ранее прогнозировали, что уже в июне лук начнет дешеветь.

Впрочем, это случилось еще раньше: в конце мая из-за появления на рынке первых партий озимого лука от производителей Украины началось быстрое снижение цены на данную продукцию.