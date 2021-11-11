Данные пользователей онлайн-брокера Robinhood выставили на распродажу в DarkNet

Информацию о персональных данных клиентов онлайн-брокера Robinhood продают в сети "Даркнет". Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на Telegram-канал "Утечки информации".

В сообщении сказано, что анонимный продавец предлагает список из 5 млн адресов электронной почты и полные имена 2 млн клиентов Robinhood.

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При этом расширенные данные 310 пользователей, включая имя, дату рождения и почтовый индекс, пока не продаются.

По информации издания, 3 ноября неизвестный позвонил в службу поддержки Robinhood и с помощью методов социальной инженерии получил доступ к информации клиентов платформы.

В компании утверждают, что номера социального страхования и данные банковских карт не были раскрыты и никто из пользователей не понес финансовых потерь.

Напомним, в августе американский мобильный оператор T-Mobile US Inc., принадлежащий немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, заявил, что расследует сообщения о том, что хакер пытается продать личные данные более 100 млн ее клиентов.

Ранее в сети выставили на продажу данные почти всех пользователей соцсети LinkedIn — 700 млн человек.

Перед этим стало известно, что Государственный департамент США готов заплатить 10 млн долларов за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение хакеров, работающих на иностранные правительства и готовящих атаки на критически важную инфраструктуру страны. Сообщалось, что администрация президента Джо Байдена намерена бороться с использованием криптовалют преступниками, отслеживая выплачиваемые жертвами атак выкупы.

В июне власти США заявили об аресте биткоинов на 2,3 млн долларов, выплаченных хакерам после атаки на трубопроводную систему Colonial Pipeline, из-за которой пришлось вводить чрезвычайное положение.