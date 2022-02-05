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Категория
Бизнес
Дата публикации

Delo.ua возглавило рейтинг самых посещаемых бизнес СМИ Украины

Delo.ua возглавило рейтинг самых посещаемых бизнес СМИ Украины

За 2021 год читатели посетили разделы сайта Delo 37 миллионов раз

Согласно рейтингу, составленному контент-маркетинговой платформой PRNEWS.IO, главный деловой портал Украины Delo.ua — самое популярное СМИ, пишущее о бизнесе и стартапах.

В пресс-релизе составителя рейтинга говорится, что составить топ-15 помогли данные сервиса SimilarWeb и каталог изданий самой платформы PRNEWS.IO, который включает более чем 76 тысяч отечественных и зарубежных онлайн-медиа. Исследование охватывает весь 2021 год.

Так, рейтинг топовых бизнес-СМИ возглавил сайт delo.ua — за год читатели посетили его разделы 37 миллионов раз.

На втором месте топ-15 "бизнесовое" отделение Лиги — Лига.Бизнес (biz.liga.net). Посещаемость портала за год — 14,23 млн визитов.

Третью строчку рейтинга с показателем 13,39 млн посещений занимает ресурс AIN.UA, а на четвертой позиции с небольшим отставанием — Деловая Столица (dsnews.ua): 12,11 млн просмотров за 12 месяцев.

Пятерку лидеров с отметкой 11,73 млн визитов занимает The Page (thepage.ua). 

Фото 2 — Delo.ua возглавило рейтинг самых посещаемых бизнес СМИ Украины
Топ-15 сайтов Украины о бизнесе и стартапах в 2021 году

Остальная часть рейтинга выглядит так:

  • Forbes.ua — 7,628 млн посещений;
  • Украинский Бизнес Ресурс (ubr.ua) — 6,241 млн;
  • Контракты (kontrakty.ua) — 5,007 млн;
  • Новое Время Бизнес (biz.nv.ua) — 4,973 млн;
  • RAU (rau.ua) — 2,844 млн;
  • КАПИТАЛ (capital.ua) — 2,003 млн;
  • Businessua.com — 1,729 млн;
  • Companion (companion.ua) — 1,558 млн;
  • Kompass.com (ua.kompass.com) — 1,530 млн;
  • Частный предприниматель (chp.com.ua) — 1,325 млн.

* - в исследовании приняли участие новостные сайты и площадки соответствующей тематики из каталога онлайн-платформы PRNEWS.IO. Их данные базируются на аналитике SimilarWeb. Период — с января по декабрь 2021 г.