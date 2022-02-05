Delo.ua возглавило рейтинг самых посещаемых бизнес СМИ Украины

За 2021 год читатели посетили разделы сайта Delo 37 миллионов раз

Согласно рейтингу, составленному контент-маркетинговой платформой PRNEWS.IO, главный деловой портал Украины Delo.ua — самое популярное СМИ, пишущее о бизнесе и стартапах.

В пресс-релизе составителя рейтинга говорится, что составить топ-15 помогли данные сервиса SimilarWeb и каталог изданий самой платформы PRNEWS.IO, который включает более чем 76 тысяч отечественных и зарубежных онлайн-медиа. Исследование охватывает весь 2021 год.

Так, рейтинг топовых бизнес-СМИ возглавил сайт delo.ua — за год читатели посетили его разделы 37 миллионов раз.

На втором месте топ-15 "бизнесовое" отделение Лиги — Лига.Бизнес (biz.liga.net). Посещаемость портала за год — 14,23 млн визитов.

Третью строчку рейтинга с показателем 13,39 млн посещений занимает ресурс AIN.UA, а на четвертой позиции с небольшим отставанием — Деловая Столица (dsnews.ua): 12,11 млн просмотров за 12 месяцев.

Пятерку лидеров с отметкой 11,73 млн визитов занимает The Page (thepage.ua).

Топ-15 сайтов Украины о бизнесе и стартапах в 2021 году

Остальная часть рейтинга выглядит так:

Forbes.ua — 7,628 млн посещений;

Украинский Бизнес Ресурс (ubr.ua) — 6,241 млн;

Контракты (kontrakty.ua) — 5,007 млн;

Новое Время Бизнес (biz.nv.ua) — 4,973 млн;

RAU (rau.ua) — 2,844 млн;

КАПИТАЛ (capital.ua) — 2,003 млн;

Businessua.com — 1,729 млн;

Companion (companion.ua) — 1,558 млн;

Kompass.com (ua.kompass.com) — 1,530 млн;

Частный предприниматель (chp.com.ua) — 1,325 млн.

* - в исследовании приняли участие новостные сайты и площадки соответствующей тематики из каталога онлайн-платформы PRNEWS.IO. Их данные базируются на аналитике SimilarWeb. Период — с января по декабрь 2021 г.