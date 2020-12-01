Директор ОПЗ Парсентьев: Давальческая модель самая реалистичная для обеспечения работы ОПЗ

Действующая давальческая модель работы Одесского припортового завода позволяет обеспечить работу предприятия, избежать кассовых разрывов и ареста продукции, одновременно гарантировав ее сбыт. В дальнейшем может быть принято решение о переходе к другим форматам работы, если при этом удастся гарантировать стабильную работу ОПЗ.

Об этом заявил новый и. о. председателя правления ОПЗ Николай Парсентьев в интервью "РБК-Украина".

По нынешней давальческой модели ОПЗ получает природный газ от компании-давальца и передает ему готовую продукцию, получая оплату за услуги переработки сырья.

"Давальческая модель работы на данный момент является наиболее реалистичным механизмом обеспечения работы ОПЗ. Это связано прежде всего с долговой перегруженностью ОПЗ и вытекающими отсюда юридическими ограничениями работы завода. В первую очередь существуют риски ареста продукции завода, если право собственности на нее будет принадлежать не давальцу, а заводу", — отметил Парсентьев.

Так, по словам Парсентьева, по решению Стокгольмского арбитража от 2016 года, ОПЗ обязуется выплатить группе Ostchem $250 млн. Несмотря на то, что в украинских судах продолжаются судебные процессы по этому вопросу, продукция ОПЗ может быть арестована за пределами Украины. При этом более 90% сбыта ОПЗ — это экспортные поставки.

Для отказа от давальческой модели необходимо также погасить долг перед НАК "Нафтогаз" и добиться от компании восстановления поставок сырья.

Подобная модель также защищает завод от рисков волатильности цен на сырье и готовую продукцию, поскольку плата за услуги ОПЗ закреплена в соглашении с давальцем.

Действующий давальческий договор истекает в конце этого года. Поэтому приоритетной задачей, по словам и.о. главы правления, является проведение конкурса и заключение нового контракта, которым занимаются соответствующие подразделения ОПЗ.

Отметим, ОПЗ является крупнейшим химическим предприятием Украины, специализируясь на производстве и экспорте карбамида и аммиака. Предприятие находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.