Директора Региональной газовой компании Олега Никонорова назвали одним из лучших топ-менеджеров в Украине по версии журнала "ТОП 100" и делового портала Delo.ua. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что под руководством Олега Никонорова Региональная газовая компания (РГК) стала лидером технологических инноваций и цифровых сервисов на газовом рынке.

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Эксперты же выбрали Олега Никонорова за трансформацию РГК в провайдера комплексного сервиса на газовом рынке Украины.

В частности, за создание высокотехнологичных инновационных производств в газораспределительной сфере и запуск популярных цифровых клиентских сервисов 104.ua, которые объединяют более 3,5 млн пользователей.

Также редакция журнала "Топ-100" отметила лучших управленцев в конкретных номинациях. Олег Никоноров стал победителем номинации "Новатор" за успех в сочетании профессионального инжиниринга и омниканальной клиентской поддержки, когда независимо от выбранного канала коммуникации с РГК каждый клиент получает одинаково высокий уровень сервиса и услуг.

Напомним, Региональная газовая компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.