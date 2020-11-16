РГК запустила новую мультифункциональную онлайн-платформу 104.ua для 8 млн клиентов

Региональная газовая компания запустила новую мультифункциональную онлайн-платформу 104.ua для 8 млн клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что новая платформа 104.uа открывает клиентам уникальные онлайн-сервисы и возможности расчетов за газ и его доставку — с различными газовыми компаниями, независимо от географии их размещения. При этом инновационные решения доступны с любого девайса и особенно актуальны в условиях пандемии, так как позволяют взять на себя заботу о близких.

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В частности, расширены возможности "Личного кабинета" на 104.ua — теперь есть возможность с одного аккаунта управлять лицевыми счетами в разных газовых компаниях, будь то поставщики газа или операторы ГРМ, независимо от их места расположения. Пользователь может присоединить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов.

Интерфейс "Личного кабинета" на 104.ua адаптирован под все виды дивайсов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS.

"Такая мультифункциональность дает клиентам 104.ua возможность решать текущие газовые вопросы для квартир или домов в любой части Украины. Во время пандемии это позволяет помочь, например, родителям и родственникам в других регионах — достаточно подключить их лицевой счет к своему аккаунту. В этом социальная функция нашего проекта", — говорит Марина Моисеева, руководитель проекта "Платформа 104.ua".

В РГК добавляют, что органичным дополнением этой функции стала еще одна инновация на платформе 104.ua — автоматическая передача показаний счетчика. Для этого потребителю газа достаточно подключить к своему счетчику модем 104.ua SMART и внести данные о лицевом счете в свой аккаунт. Система позволяет автоматизировать учет любого клиента и освободить его от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию.

На новой платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за газ и за его доставку. В таком случае расчет по двум счетам проводится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

"Оплату в один клик особенно оценят наши клиенты с газовой плитой — ведь у них порой платежи за газ и его доставку сопоставимы с комиссией банка за проведение такого платежа", — отметила Марина Моисеева.

Для 3,2 млн пользователей Личных кабинетов 104.ua, которые зарегистрировались на прежней платформе, новые расширенные возможности стали доступны автоматически. Новые клиенты могут выбирать удобный для них способ регистрации аккаунта на 104.ua — по номеру телефона или е-mail.

В октябре 2020 года РГК объединила в Единый сервис 104.UA все онлайн и мобильные сервисы для потребителей газа, а также сеть из 120 клиентских просторов и Всеукраинский контакт центр.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.