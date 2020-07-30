В Украине работают 104 филиала российских компаний и 13 тысяч — с учредителями из РФ

Украинские компании чаще основывают в России юрлица по оптовой торговле и общественные организации, а российские в Украине прячут свое происхождение. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики системы для проверки контрагентов YouControl, в которой недавно в свободном доступе появилась информация о компаниях из РФ.

Представители YouControl отмечают, что несмотря на напряженные украинские-российские отношения, в России все еще есть филиалы украинских компаний. Так, согласно данным российского реестра ЕГРЮЛ, 85 компаний по оптовой торговле и 84 некоммерческие организации все еще имеют открытые филиалы в российских городах. Также свои подразделения в РФ имеют компании, задействованные в операциях с недвижимостью, строительством и временным размещением питания.

В то же время экономист Центра экономической стратегии Дария Михайлишина поясняет, что иногда у украинских компаний нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять свои товары в Россию. Особенно это касается таких отраслей, как металлургия, где цепи производства были завязаны на Россию еще со времен Советского Союза, а эта зависимость сохраняется до сих пор.

Больше всего компаний с филиалами в России из Киева — 210. Учредителями юрлиц в РФ являются достаточно много компаний из Юго-Восточной Украины: 70 — из Крыма, 56 — из Донецкой области, 55 — из Харьковской; 48 — из Днепропетровской и 30 — из Запорожской области. А вот на Западной Украине такие почти отсутствуют: в Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Закарпатской областях только по одной такой компании, в Хмельницкой — 2, в Черновицкой — 3, в Ровенской — 4, а во Львовской — 5.

В свою очередь, по данным ЕГРЮЛ, филиалов российских компаний в Украине значительно меньше — всего 104. "Однако филиалы — это не единственный тип связи, который может существовать между компанией в Украине и России. К примеру, по данным Единого госреестра, в июне 2020 года в Украине работали аж 12 970 компаний, которые имели российских учредителей или бенефициаров", — добавляют аналитики.

По данным ЦЭС, за последние 10 лет российское присутствие упало в Западной Украине, однако выросло в Закарпатской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях. Впрочем, это не обязательно свидетельствует о систематическом увеличении российского присутствия: например, в Закарпатской и Черкасской областях ключевым фактором было приобретение российской компанией местного облэнерго.

По словам Михайлишиной, некоторые российские компании скрывают настоящего бенефициара и не указывают его в реестре, хотя это и противоречит закону. Эти компании хотят спрятаться от украинских санкций и продолжать работать в Украине.

Экс-гендиректор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко считает, что только рынок капитала может помочь действительно снизить российское влияние в Украине.

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"Чтобы уменьшить российское влияние в Украине, нужно уменьшить влияние российских институтов, а для этого нужно предложить альтернативу. Такая альтернатива есть — это рынок капитала. Успехи в газовой сфере это демонстрируют. В центре всех введенных реформ были не политики, а рынок ", — говорит он.

Аналитики сообщают, что российские компании расположены преимущественно в Киеве, а также в Восточной Украине. Украинские компании также продолжают вести бизнес в России являясь как членами российских некоммерческих организаций, так и учредителями коммерческих организаций в России. Как и с присутствием российских компаний в Украине, здесь также наиболее связаны с Россией компании из Восточной Украины.

"Насколько этично сотрудничество со страной-агрессором каждая украинская компания решает самостоятельно. Конечно, такая деятельность несет репутационные риски", — отмечает замдиректора YouControl по юридическим вопросам Данил Глоба.

По его словам, юридические риски для таких компаний могут возникать в случае, когда юрлица или связанные с ними физлица, которые представляют их интересы, находятся под украинскими или международными санкциями.