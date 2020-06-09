Эксперты из открытых данных требуют обнародования финотчетности компаний

Специалисты из открытых данных требуют от Государственной налоговой службы, Государственной службы статистики и Министерства юстиции Украины обнародовать и регулярно обновлять финансовую отчетность компаний в формате открытых данных на портале data.gov.ua.

Поскольку распорядителей обязывает это делать украинское законодательство, заявили на брифинге 9 июня ряд общественных организаций и экспертов.

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В частности, речь идет об Офисе эффективного регулирования BRDO, YouControl, Bihus.Info, Движении ЧЕСТНО, OpenUp и Transparency International Ukraine.

Эти организации обнародовали совместное обращение в соответствующие ведомства-распорядителей с требованием безотлагательно выполнить требования законов.

При этом к обращению также присоединились Центр противодействия коррупции, Clarity Project, Слидство.Инфо, ОО "Электронная демократия" Алексея Иванкина, CEO OpenDataBot.

Согласно закону "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", финансовая отчетность компаний (и государственных, и частных) не является коммерческой тайной. ЗУ "О доступе к публичной информации" регламентирует: вся имеющаяся у государственных органов информация должна предоставляться по запросу и обнародоваться. Особенно это касается данных, имеющих общественный интерес. Требования относительно обнародования финотчетности является частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС (пункт 830).

Эксперты напомнили, что для обнародования данных финансовой отчетности не нужно создавать дополнительные ресурсы: есть государственный портал открытых данных data.gov.ua.

Также общественный организации подчеркнули, что публикация данных финансовой отчетности компаний в формате открытых данных будет иметь ряд положительных последствий:

- обнародования данных положит конец злоупотреблениям данным (в частности, утечки и продажи данных на "черных рынках");

- данные конкретной компании станут доступны потенциальным контрагентам для оценки рискованности сотрудничества и избежания нечестных контрагентов (по данным PWC, 36% среди тех, кто совершил наиболее существенное экономическое преступление или мошенничество, составляет третья сторона (контрагенты);

- потенциальные сотрудники могут проверить финансовое положение работодателя;

- публикация финотчетности позволит проверить финансовое состояние компаний при покупке дорогостоящих товаров или услуг (недвижимость, авто, туристическая поездка, страхование и прочее);

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- данные по отраслям и регионам представляют интерес как для предпринимателей (оценка прибыльности компаний сектора, конкурентной среды и так далее), так и для журналистов и аналитиков (от экономичных до антикоррупционных расследований);

- наличие данных в открытой базе облегчит участие бизнеса в тендерах благодаря уменьшению количества справок, которые нужно подавать.

Указано, что пока это обращение могут подписать все желающие от частного лица или организации — до 10:00 четверга, 11 июня. А после сбора подписей запросы о доступе к публичной информации вместе с обращением будут направлены в Госстат, Минюст и налоговую.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявила о начале функционирования Системы финансовой отчетности (СФО) в формате XBRL.