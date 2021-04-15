Долги киевлян за тепло в сезоне 2020/2021 выросли на 17%

Задолженность жителей Киева за потребленное тепло в завершившемся отопительном сезоне 2020/2021 годов выросла на 17% по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщил на брифинге директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает "Интерфакс-Украина".

"Общая задолженность в этом отопительном сезоне выросла на 17% по сравнению с прошлым. Это большой прирост. По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность составила около 4,6 млрд грн", — сообщил он.

При этом Лопатин отметил, что "Киевтеплоэнерго" предпринимает и будет усиливать меры воздействия к злостным должникам. По его словам, в топ-10 таковых по-прежнему входят владельцы жилья, площадь которого составляет не менее 200 квадратных метров.

Согласно представленной им презентации, самая крупная задолженность составляет 363,4 тысячи грн по квартире на улице Ивана Франко. Общая задолженность потребителей из топ-10 достигла 2,2 млн грн (на начало марта она составляла 1,8 млн грн).

Вместе с тем Лопатин указал, что "Киевтеплоэнерго" создало все условия для заключения договоров реструктуризации долгов, в том числе в онлайн-режиме.

"Мы понимаем, что долги возникают и по объективным причинам. С желающими их погасить мы всегда готовы заключить договоры реструктуризации", — сказал директор "Энергосбыта", акцентировав, что реструктуризация не меняет общую сумму долга.

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Подводя итоги отопительного сезона, Лопатин сообщил, что самую высокую среднюю цену за отопление киевляне платили в феврале — 34,79 грн за квадратный метр, когда температура воздуха по месяцу составила -4,7 градуса; а самую низкую в ноябре — 25,69 грн за квадратный метр при среднемесячной температуре +3,8 градуса.

Таким образом, средневзвешенная стоимость отопления квадратного метра жилья в оборудованных приборами учета домах при неизменном тарифе в 1654,41 грн/Гкал в среднем составила 30,79 грн.

При этом в "Киевтеплоэнерго" подсчитали, что при отсутствии меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией городов и Кабинетом министров тарифы были бы выше примерно на 15% (в зависимости от цены газа в определенном месяце).

Согласно представленной презентации, в отопительном сезоне 2020-2021 "Киевтеплоэнерго" произвело на 16,5% больше тепловой энергии, чем в прошлом сезоне — 9,2 млн Гкал против с 7,9 млн.

На предприятии объяснили это более холодной средней температурой воздуха с ноября по март на уровне: –0,26 градуса, тогда как в прошлом сезоне средняя температура составляла +3,4 градуса, а в позапрошлом –0,1 градуса.

Вместе с тем на предприятии отмечают, что в этом отопительном сезоне аварийность теплосетей снизилась на 15%, чего удалось достичь благодаря масштабной замене трубопроводов в 2019-2020 годах — их поменяли в общей сложности 270 км при протяженности теплотрасс свыше 2,7 тысячи км.

Напомним, Кабмин и Ассоциация городов Украины 9 февраля договорились о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды, тарификации услуг, а также обеспечения работы теплоснабжающих предприятий.

Согласно меморандуму, до конца отопительного сезона украинцы должны были бесперебойно получать отопление, а стоимость услуги поставки тепла и горячей воды в многоквартирных домах в течение этого сезона не должны была меняться.

Напомним, отопительный сезон в Киеве в этом году был продлен из-за погодных условий: отключать горожан от тепла начали 10 апреля.