Кличко назвал новую дату отключения отопления в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что отключение теплоснабжения в столице начнется с 10 апреля. Об этом он сообщил на брифинге 7 апреля, равно как и в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в связи с тем, что в столице в последующие дни будет сохраняться прохладная погода, город был вынужден перенести завершение отопительного сезона на несколько дней.

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В частности, он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса, при этом возможен снег.

"Напомню, любая домовая община может отключиться от отопления раньше. Такое решение должно принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", — отметил он.

При этом социальные объекты, особенно больницы, отключать будут только по заявкам руководителей самих учреждений. В то же время в детсадах и школах, по словам Кличко, тепло уже отключают, несмотря на дистанционное обучение.

Напомним, ранее столичный градоначальник заявлял, что отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля.