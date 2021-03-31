Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля — Кличко

В Киеве прекращать теплоснабжение начнут с 5 апреля 2021 года.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет повышаться, заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 31 марта.
Указано, что на полное отключение отопления городу необходимо примерно 5 дней.
По прогнозам синоптиков, уже в течение этой недели среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла — именно при такой температуре по нормативам разрешено прекращать теплоснабжение.
"Уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", — отметил Кличко.
Впрочем, больницы, садики и школы пока отключать от отопления не будут.
Как известно, отопительный сезон в Киеве стартовал с 16 октября 2020 года.
Напомним, по состоянию на 21 февраля 2021 года запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тысячи тонн.