Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля — Кличко

В Киеве прекращать теплоснабжение начнут с 5 апреля 2021 года.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет повышаться, заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 31 марта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что на полное отключение отопления городу необходимо примерно 5 дней.

По прогнозам синоптиков, уже в течение этой недели среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла — именно при такой температуре по нормативам разрешено прекращать теплоснабжение.

"Уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", — отметил Кличко.

Впрочем, больницы, садики и школы пока отключать от отопления не будут.

Как известно, отопительный сезон в Киеве стартовал с 16 октября 2020 года.

Напомним, по состоянию на 21 февраля 2021 года запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тысячи тонн.