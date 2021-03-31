Происшествия 30 минут назад

Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля — Кличко

Мэр назвал дату завершения отопительного сезона в столице

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве прекращать теплоснабжение начнут с 5 апреля 2021 года.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет повышаться, заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 31 марта.

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Указано, что на полное отключение отопления городу необходимо примерно 5 дней.

По прогнозам синоптиков, уже в течение этой недели среднесуточная температура будет выше 8 градусов тепла — именно при такой температуре по нормативам разрешено прекращать теплоснабжение.

"Уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля, чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", — отметил Кличко.

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Впрочем, больницы, садики и школы пока отключать от отопления не будут.

Как известно, отопительный сезон в Киеве стартовал с 16 октября 2020 года.

Напомним, по состоянию на 21 февраля 2021 года запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тысячи тонн.

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