Киев перенес завершение отопительного сезона из-за погодных условий

Власти Киева решили перенести завершение отопительного сезона из-за погодных условий по меньшей мере на несколько дней. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время держаться на отметке 0 градусов", — отмечают в КГГА.

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Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

"Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля. Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", — говорится в сообщении.

При этом социальные объекты — больницы, детсады и школы — будут отключаться только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Власти столицы напоминают, что решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопление в столице начнут отключать с 5 апреля.