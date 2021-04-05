Общество 30 минут назад

Киев перенес завершение отопительного сезона из-за погодных условий

Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян работает дистанционно из дома

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Власти Киева решили перенести завершение отопительного сезона из-за погодных условий по меньшей мере на несколько дней. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время держаться на отметке 0 градусов", — отмечают в КГГА.

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Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

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"Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля. Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", — говорится в сообщении.

При этом социальные объекты — больницы, детсады и школы — будут отключаться только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Власти столицы напоминают, что решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопление в столице начнут отключать с 5 апреля.

Источник фото: Depositphotos

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