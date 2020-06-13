DP World завершила покупку в Украине контейнерного терминала "ТИС"

Глобальный оператор DP World успешно завершил сделку по приобретению Контейнерного терминала "ТИС" в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба DP World.

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"Все соответствующие условия сделки выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены", — говорится в сообщении.

Указано, что покупка доли в терминале — второй для DP World опыт успешного партнерства с акционерами "ТИС". Первым совместным проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более 50 клиентов в трех крупнейших портах Украины.

"DP World расширяет географию своего присутствия, а Контейнерный терминал "ТИС" усиливает позиции лидера среди специализированных морских терминалов Украины. DP World получит возможность эффективнее использовать свою глобальную сеть портов, экономических зон, складов и предлагать оптимизированные логистические решения внутри страны", — указывают в "ТИС".

Кроме того, у компании будет уникальное для Черноморского региона предложение: прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder.

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В соответствии с условиями соглашения, DP World приобрела контрольный пакет акций (51%) и будет осуществлять управление терминалом. В DP World утверждают, что компания станет ключевым игроком в регионе и будет стремиться расширять долю рынка за счет использования лидирующих позиций "ТИС-КТ" на рынке перевозок по железной дороге.

"Сегодня начинается новая эпоха. Присутствие в Украине расширит наш глобальный портфель услуг и сделает компанию игроком очень привлекательного рынка. Мы чрезвычайно рады начинать этот новый этап. Приобретение соответствует нашей долговременной стратегии содействия мировой торговле. DP World с нетерпением ждет возможности привнести свой опыт, экспертизу и ресурсы в развитие Контейнерного терминала ТИС. Мы намерены подкрепить успехи, которых акционеры предприятия добились за предыдущие годы работы", — прокомментировал глава правления и гендиректор DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

Напомним, DP World объявила о приобретении контроля в Контейнерном терминале "ТИС" в феврале 2020 года.