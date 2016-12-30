"ДТЭК Энерго" обменял свои облигации на новые и продлил выплаты до 2024 года

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" (принадлежит Ринату Ахметову) обменял свои выпуски еврооблигаций на новый выпуск со сроком обращения до 2024 года. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Ценные бумаги (...) на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых и на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года", — сообщили в "ДТЭК Энерго".

Ранее компания договорилась с держателями облигаций об условиях обмена и погашения : новые еврооблигации будут погашать двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — в декабре 2024 года.

Кроме облигаций, у "ДТЭК Энерго" значительная задолженность перед банками-кредиторами. Компания предложила перевести часть банковского долга в еврооблигации и оформить долгосрочную реструктуризацию банковских кредитов в январе 2017 года.

В "ДТЭК Энерго" сообщают, что тендер для банков-кредиторов, на котором компания предложила часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен.

"Банки-кредиторы поддержали предложение компании", — сообщили также в энергохолдинге.

"ДТЭК Энерго" дважды выпускала ценные бумаги на $500 млн и $750 — в 2010 и 2013 годах со сроком погашения в 2015 и 2018 годах. Ставки доходности по бумагам были 10,375% и 7,875% соответственно.

В 2015 году компания не смогла погасить облигации за 2010 год из-за девальвации курса валют, а также снижения выручки. "ДТЭК Энерго" выплатила держателям по 20% и обменяла старые облигации на сумму в $160 млн на новые, со сроком погашения в 2018 году.

Весной 2016 года компания заявила, что не может платить проценты и по всему выпуску. До октября 2016 года был введен мораторий на выплаты.

В декабре 2016 года стало известно, что компания согласовала условия перевыпуска облигаций.