"ДТЭК Энерго" обменял свои облигации на новые и продлил выплаты до 2024 года

30 декабря 2016, 17:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" обменял два выпуска облигаций на один с суммой $910 млн. Холдинг погасит первую часть в 2023 году, а вторую — в 2024 году. "ДТЭК Энерго" не смогла погасить свои облигации в 2015 и 2016 годах, в связи с чем договорилась с держателям о реструктуризации

Увеличить картинку

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" (принадлежит Ринату Ахметову) обменял свои выпуски еврооблигаций на новый выпуск со сроком обращения до 2024 года. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Ценные бумаги (...) на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых и на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года", — сообщили в "ДТЭК Энерго".

Ранее компания договорилась с держателями облигаций об условиях обмена и погашения : новые еврооблигации будут погашать двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — в декабре 2024 года.

Кроме облигаций, у "ДТЭК Энерго" значительная задолженность перед банками-кредиторами. Компания предложила перевести часть банковского долга в еврооблигации и оформить долгосрочную реструктуризацию банковских кредитов в январе 2017 года.

В "ДТЭК Энерго" сообщают, что тендер для банков-кредиторов, на котором компания предложила часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен.

"Банки-кредиторы поддержали предложение компании", — сообщили также в энергохолдинге.

"ДТЭК Энерго" дважды выпускала ценные бумаги на $500 млн и $750 — в 2010 и 2013 годах со сроком погашения в 2015 и 2018 годах. Ставки доходности по бумагам были 10,375% и 7,875% соответственно.

В 2015 году компания не смогла погасить облигации за 2010 год из-за девальвации курса валют, а также снижения выручки. "ДТЭК Энерго" выплатила держателям по 20% и обменяла старые облигации на сумму в $160 млн на новые, со сроком погашения в 2018 году.

Весной 2016 года компания заявила, что не может платить проценты и по всему выпуску. До октября 2016 года был введен мораторий на выплаты.

В декабре 2016 года стало известно, что компания согласовала условия перевыпуска облигаций.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: дтэк

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 28.42
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.12 12.5
Киевская область 21.29 12.22
Львовская область 21.2 12.29
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.