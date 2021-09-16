Бизнес 30 минут назад

Эксперт: Семья Беспалько признала вину в выводе денег БХФЗ на счета карманной фирмы

Это может предопределить решение суда в Украине

Эксперт: Семья Беспалько признала вину в выводе денег БХФЗ на счета карманной фирмы Эксперт: Семья Беспалько признала вину в выводе денег БХФЗ на счета карманной фирмы

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков заявил, что выплата 250 тыс. фунтов семьей Беспалько, которая контролирует Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), крупнейшему акционеру завода фармацевтической фирме "Дарница" может иметь далеко идущие последствия: скорее всего, ей придется выплатить истцу 6,8 млн долларов — в эту сумму "Дарница" оценила ущерб БХФЗ.

Об этом он написал у себя в Facebook.

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Эксперт отметил, что в период с 2015 по 2017 год у БХФЗ существенно снизился уровень рентабельности, и крупнейший акционер "Дарница" решил запросить аудит и финансовую отчетность. "Но ее постоянно, говоря простым языком, "динамили", — сказал Быков.

По данным аудита, заказанного "Дарницей", указывает Быков, семья Беспалько вывела по крайней мере 6,8 млн долларов только за 2015-2017 годы. И на эту сумму суд Лондона, а затем и Хозяйственный суд Киева арестовали счета английской фирмы "Метабей", которая является частью мошеннической схемы. Эта фирма принадлежит Ирине Беспалько, директору по развитию бизнеса БХФЗ. 

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Семья Беспалько уже выплатила "Дарнице" 250 тыс. фунтов в качестве компенсации юридических издержек в английском суде, и это говорит о том, что апелляция по этому делу в принципе бесперспективна, отметил эксперт.

"Соответственно, семья Беспалько фактически признала свою вину в выводе денег БХФЗ на счета своей карманной фирмы, — уверен Быков. — Если продолжить эту логику, то можно прийти к выводу, что суд Лондона фактически признал вину данной семьи, а это в свою очередь означает, что такое же решение вполне может принять и Киевский хозяйственный суд, куда обратилась "Дарница".

При этом в киевском суде ответчиками выступают кроме членов семьи Беспалько и топ-менеджеры БХФЗ. 

"В ходе судебных процессов может оказаться, что Беспалько выводили из БХФЗ гораздо больше денег. И как вишенка на торте — согласно информации из прессы, в свете этих нерадужных перспектив семья Беспалько пыталась продать свои акции БХФЗ. Правда, кто их в такой ситуации купит? Фигурантам этого судебного процесса стоит задуматься над тем, что хозяйственное дело вполне может стать основой для возбуждения уголовного", — отметил эксперт.

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