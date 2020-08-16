Эксперты назвали европейские столицы с самым высоким ростом аренды жилья

В Европе городами с самой дорогой арендой жилья стали Валетта (+ 1,1% в годовой динамике, около 942 фунтов стерлингов в месяц), Вильнюс (+10%) и Варшава (+ 9,2%).

Об этом сообщает PropertyWire со ссылкой на исследование платформы по онлайн-бронированию жилья Spotahome.

Среди самых дорогих по аренде жилья город специалисты также назвали Копенгаген (+ 8,7%), Стокгольм (+ 7,7%) и Афины (+ 6,9%).

В то же время, как отмечает издание, заметнее всего арендная плата снизилась в Будапеште (– 2,8%) и Праге (– 2,1%).

По информации аналитиков, изначально рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в данных городах.

Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню. Специалисты утверждают, что такое арендное затишье — лучшее время для переезда.

"Для тех, кто планирует переезд, нынешнее затишье дает прекрасную возможность получить арендуемую недвижимость по более низкой цене, чем они могли бы получить, и это поможет покрыть общую стоимость переезда в крупный город, когда придет время", — отметила региональный менеджер Spotahome в Великобритании и Ирландии Надия Батт.

Ранее Евростат опубликовал данные о ставках аренды жилья начиная с 2007 года. Сильнее всего они подешевели в Греции (– 36%), Румынии (– 24%) и Ирландии (– 17,5%).

Напомним, в 2018 году цены на жилье в Еврозоне повысились в среднем на 4,6%, что является максимальным показателем с периода начала финансового кризиса.