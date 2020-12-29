Эксперты раскритиковали первую инициативу Витренко на посту главы Минэнерго

Новый и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил повысить тариф на электроэнергию для населения — с 1 января отменяется льготный тариф на первые 100 кВт-час. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 декабря.

Кабинет Министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г. С 1 января до 31 марта 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт-час.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Продлить режим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час", — сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

Комментируя решение правительства, эксперты напомнили, что Юрий Витренко перед назначением и. о. министра энергетики добился получения $4 млн премии от "Нафтогаза" в виде облигаций внутреннего займа.

"У меня одного впечатление, что на Витренко пытаются сфокусировать всю социальную ненависть? Выплатили премию, а он теперь повышает всем тарифы...", — отметил в Фейсбуке финансовый аналитик Денис Саква.

Депутат фракции БЮТ, первый заместитель главы комитета ВР по энергетике депутат Алексей Кучеренко прогнозирует, что повышение тарифа на электроэнергию для населения — это лишь первая в череде предстоящих антисоциальных инициатив нового главы министерства энергетики.

"Итак — первая "победа" прогрессивного капиталиста Юрия Витренко зафиксирована — больше нет цены за электроэнергию 0,9 грн за первые 100 кВт / часов. Установлена правительством единая цена за весь объем — 1,68 грн с 01.01.21 до 01.04.2021. Продолжение следует", — написал на своей странице в Фейсбук Кучеренко.

В свою очередь эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский полагает, что Витренко не только взял премию облигациями, но еще и заработает на них.

"Витренко, который считает себя патриотом, и говорит: "Я возьму причитающуюся мне премию облигациями внутреннего государственного займа и еще на них заработаю. Т.е. по самым скромным оценкам мало того, что он получил 4 млн. облигациями он еще на них и 2 млн. заработал", — сказал Землянский.