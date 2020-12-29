Энергетика 1 минуту назад

Эксперты раскритиковали первую инициативу Витренко на посту главы Минэнерго

Новый член правительства собирает социальный негатив с первого дня работы

Эксперты раскритиковали первую инициативу Витренко на посту главы Минэнерго Эксперты раскритиковали первую инициативу Витренко на посту главы Минэнерго

Новый и. о. министра энергетики Юрий Витренко предложил повысить тариф на электроэнергию для населения — с 1 января отменяется льготный тариф на первые 100 кВт-час. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 декабря.

Кабинет Министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г. С 1 января до 31 марта 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт-час.

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"Продлить режим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час", — сообщил и. о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

Комментируя решение правительства, эксперты напомнили, что Юрий Витренко перед назначением и. о. министра энергетики добился получения $4 млн премии от "Нафтогаза" в виде облигаций внутреннего займа.

"У меня одного впечатление, что на Витренко пытаются сфокусировать всю социальную ненависть? Выплатили премию, а он теперь повышает всем тарифы...", — отметил в Фейсбуке финансовый аналитик Денис Саква.

Депутат фракции БЮТ, первый заместитель главы комитета ВР по энергетике депутат Алексей Кучеренко прогнозирует, что повышение тарифа на электроэнергию для населения — это лишь первая в череде предстоящих антисоциальных инициатив нового главы министерства энергетики.

 "Итак — первая "победа" прогрессивного капиталиста Юрия Витренко зафиксирована — больше нет цены за электроэнергию 0,9 грн за первые 100 кВт / часов. Установлена правительством единая цена за весь объем — 1,68 грн с 01.01.21 до 01.04.2021. Продолжение следует", — написал на своей странице в Фейсбук Кучеренко.

В свою очередь эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский полагает, что Витренко не только взял премию облигациями, но еще и заработает на них.

 "Витренко, который считает себя патриотом, и говорит: "Я возьму причитающуюся мне премию облигациями внутреннего государственного займа и еще на них заработаю. Т.е. по самым скромным оценкам мало того, что он получил 4 млн. облигациями он еще на них и 2 млн. заработал", — сказал Землянский.

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