Эксперты: в 2020 году в Украине доля нелегальных сигарет может побить многолетний рекорд

Украина стала своеобразным европейским хабом контрабанды сигарет, а внутри страны растет доля нелегальных табачных изделий. Несмотря на усилия правоохранителей, граждане потребляют больше нелегальных сигарет, а государство недополучает налоги. Об этом говорили участники круглого стола "Нелегальный рынок сигарет Украины, его негативное влияние на экономику и бюджет, пути решения проблемы" в Киеве.

По словам эксперта Украинского института будущего Игоря Тышкевича, в Украине кроме контрабандных сигарет есть еще и контрафакт собственного производства. "Если средств становится меньше, человек переходит с премиальных сигарет на более дешевые. Когда есть выбор между официально произведенными сигаретами, контрабандой или контрафактом — последнее, о чем будет думать человек — это акцизная марка", — указывает эксперт.

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Как показывает исследование компании Kantar Украина, которая изучает табачный рынок с 2012 года, сейчас в Украине наблюдается увеличение доли нелегальных сигарет.

"Последнее исследование, которое было проведено в августе, для нас чрезвычайно драматичное. Предварительные результаты указывают на то, что рост доли нелегальных сигарет — кардинальный, до 9%. В первую очередь за счет роста продукции с поддельной акцизной маркой", — рассказал начальник отдела безопасности и противодействию нелегальной торговле Imperial Tobacco Ukraine Вадим Новосад.

Он напомнил, что самый высокий уровень нелегальной торговли был зафиксирован в 2013 году и составил 9,2% рынка. Сейчас мы приближаемся к этому показателю, а убытки государства за год достигают уже почти 5 млрд гривен.

В свою очередь, менеджер по вопросам целостности торговых марок JTI Украина Андрей Доронин отметил, что государство заняло достаточно активную позицию в борьбе с нелегальными сигаретами. Об этом свидетельствует работа фискальной и пограничной служб, которые задерживают крупные партии таких изделий. В частности, в июне задержали 52 млн штук сигарет.

"Украина является подписантом и ратификантом Конвенции ВООЗ по борьбе с табаком. Одна из статей этой конвенции говорит о том, что каждая страна-подписант должна обращать внимание на маркировку сигарет, которые по ее территории провозят транзитом", — подчеркнул Доронин.

Впрочем, сами пограничники жалуются на отсутствие действенной законодательной базы для борьбы с нелегальным табаком. "Надо усиливать ответственность за такие действия. Поскольку мы сегодня задержали такое лицо, а проходит несколько дней — задерживаем за такие же действия повторно", — комментирует начальник управления по борьбе с трансграничной преступностью Государственной пограничной службы Юрий Ковальчук.

Помочь, по его мнению, могло бы введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, в том числе сигарет.