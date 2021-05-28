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АПК 50 минут назад

Экспорт орехов из Украины в 2020 году упал почти на треть

В тройку главных импортеров грецких орехов при этом входит Греция

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Производство грецких орехов в Украине в 2020 году упало на 10%, до 113,4 тысячи тонн. Как отмечает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", это 99,9% от всех выращенных в Украине орехов.

Основной причиной сокращения производства называется уменьшение урожайности и незначительное снижение площадей под насаждениями орехов.

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Почти все орехи (99%) выращиваются в частных хозяйствах с последующим сбором у населения и последующей обработкой (досушиванием, снятием скорлупы) и продажей более крупными партиями. Около 25-30% украинских грецких орехов реализуется за границу.

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В 2020 году их экспорт упал относительно предыдущего года на 29%, до 98,1 млн долларов. Основной причиной этого в УКАБ видят общее сокращение объемов мировой торговли грецким орехом: в скорлупе — на 25%, без скорлупы — на 5%.

При этом Украина занимает четвертое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров грецких орехов без скорлупы. Основными покупателями орехов в 2020 году были Франция (13,3 млн долларов выручки), Турция (10,5 млн), Греция (9,5 млн), Азербайджан (6,3 млн) и Нидерланды (5,2 млн долларов). На орехи без скорлупы пришелся 91% экспортной выручки.

Напомним также, что в 2020 году Украина увеличила импорт экзотических фруктов на 18%. Чаще всего украинские компании покупают цитрусовые и бананы из Турции, Эквадора и Коста-Рики.

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