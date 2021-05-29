Импорт португальских вин в Украину вырос более чем на 50%

Экспорт вин Португалии в Украину в 2020 году вырос на 52% по сравнению с 2019-м.

Об этом заявил президент ViniPortugal Федерико Фалькао, сообщает Posteat.

По прогнозам экспертов, к 2023 году этот показатель вовсе увеличится до 117%.

Указано, что в 2021 году Украина вошла в список стран, где происходит глобальное продвижение португальских вин при поддержке Ассоциации Португальского винодельческого сектора ViniPortugal.

Как отмечается, главное событие промокампании 2021 года — круговая дегустация Wines of Portugal Grand Tasting 2021 — состоится уже в июне.

В частности, во время мастер-классов Wines of Portugal Academy расскажут о локальных сортах винограда, традиции смешивания сортов для получения уникальных вин Португалии, почвах и климате, которые повлияли на виноделие страны.

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Известно, что в Португалии одна из самых высоких концентраций локальных сортов винограда, которых не найти в других регионах мира — 2,7 вида на 1000 км2. Таких сортов здесь более 250 видов, что делает эту страну образцом винного разнообразия.

Как ожидается, для презентации своих вин в Украину приедут 29 виноделов и представителей винных компаний Португалии. Причем большинство вин мероприятия будут представлены в Украине впервые.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта №5306 и №5307, которые предлагают отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

Как сообщалось, с 2021 года Украина обязалась отменить импортные пошлины на ряд товаров из Европейского союза, включая вино.