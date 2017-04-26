Электроэнергию на контролируемой части Луганщины отключили по приказу вооруженных людей — МВОТ

Ответственность за отключение от электроэнергии населенных пунктов на контролируемой территории Луганской области лежит на Российской Федерации и сепаратистах, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

В частности, по данным Министерства, вооруженные люди 24 апреля захватили подстанцию "Михайловка" оператора магистральных электросетей Украины НЭК "Укрэнерго" и приказали отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская".

ПС "Михайловка" расположена на временно не подконтрольной части Луганской области. Она передавала электроэнергию с Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) на контролируемую часть области.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что отключение населенных пунктов вокруг Трехизбенки произошло из-за захвата подстанции 35 кВ Трехизбенка, которая принадлежит "Луганскому энергетическому объединению". Информация о ПС "Михайловка" проверяется.

Отметим, что руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук ранее объяснял, что из-за огромной задолженности за электроэнергию неконтролируемые районы Луганской области пришлось отключить от объединенной энергосистемы Украины.

Хотя соответствующий приказ Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был принят еще два года назад, энергетикам нужно было обеспечить альтернативные источники электроэнергии для контролируемых районов области.

Затем специалисты "Укрэнерго" отключили неконтролируемую часть Луганской области от Луганской ТЭС — по линиям Кировская 1, 2, по которым электроэнергию получал Луганск.

На данный момент, неконтролируемая часть Луганской области получает электроэнергию из Российской Федерации.