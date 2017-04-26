Электроэнергию на контролируемой части Луганщины отключили по приказу вооруженных людей — МВОТ

26 апреля 2017, 12:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вооруженные люди захватили подстанцию "Укрэнерго" на Луганской области и приказали отключить две линии электропередач, питающие контролируемую часть области

Увеличить картинку Фото: wikimapia

Ответственность за отключение от электроэнергии населенных пунктов на контролируемой территории Луганской области лежит на Российской Федерации и сепаратистах, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).

В частности, по данным Министерства, вооруженные люди 24 апреля захватили подстанцию "Михайловка" оператора магистральных электросетей Украины НЭК "Укрэнерго" и приказали отключить две линии от Луганской ТЭС на подстанции "Юбилейная" и "Лисичанская".

ПС "Михайловка" расположена на временно не подконтрольной части Луганской области. Она передавала электроэнергию с Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) на контролируемую часть области.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что отключение населенных пунктов вокруг Трехизбенки произошло из-за захвата подстанции 35 кВ Трехизбенка, которая принадлежит "Луганскому энергетическому объединению". Информация о ПС "Михайловка" проверяется.

Отметим, что руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук ранее объяснял, что из-за огромной задолженности за электроэнергию неконтролируемые районы Луганской области пришлось отключить от объединенной энергосистемы Украины.

Хотя соответствующий приказ Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был принят еще два года назад, энергетикам нужно было обеспечить альтернативные источники электроэнергии для контролируемых районов области.

Затем специалисты "Укрэнерго" отключили неконтролируемую часть Луганской области от Луганской ТЭС — по линиям Кировская 1, 2, по которым электроэнергию получал Луганск.

На данный момент, неконтролируемая часть Луганской области получает электроэнергию из Российской Федерации.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: энергетика , укрэнерго 00100227 , электроэнергия , луганск

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.63
EUR EUR - - 29
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.94 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.