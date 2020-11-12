"Эпицентр" будет работать в выходные (ОБНОВЛЕНО)

В сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" заявили, что будут работать в выходные дни, но собираются продавать только те товары, которые не попадают под ограничения "карантина выходного дня". Остальные товары будут доступны онлайн и забрать их можно будет в центрах получения товаров в самих магазинов.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе "Эпицентра".

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Первоначально в "Эпицентре" заявили, что рассчитывают на поеяление изменений к постановлению Кабмина о карантинных ограничениях. "Мы ожидаем изменений к постановлению КМУ о "карантине выходного дня", которые будут обнародованы. Как только официальный документ будет опубликован, мы изучим его и сможем дать ответ", — сообщили изданию в пресс-службе.

Позднее "Эпицентр" обнародовал заявление, заявив, что сеть гипермаркетов продолжит работу в выходные.

"Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно необходимые товары, разрешенные постановлением КМУ "О внесение изменений к постановлению Кабинета Министров от 22 июля 2020 года" № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, медицинские средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, кормы и будут доставлять еду из наших ресторанов", — говорится в заявлении.

В то же время, остальные товары можно будет заказать в онлайн-магазине сети и получить их в центрах выдачи заказов или заказать доставку.

Напомним, 11 ноября Кабмин ввел по всей Украине так называемый "карантин выходного дня". Согласно решени. правительства, в субботу и воскресенье разрешается работа только аптек и продуктовых магазинов. Торговля непродовольственными товарами и работа развлекательных центров приостанавливается, а рестораны и кафе работают только на вынос.

Позднее вечером, "Эпицентр" на своей странице в Facebook опубликовал шуточный пост о "72-часовой пятнице", с намеком, что магазины сети будут работать и в субботу и воскресенье.

Это вызвало большой резонанс, поскольку во время весеннего карантина магазины "Эпицентра" в отличие о конкурентов продолжили работу под предлогом того, что они продают не только стройматериалы, но и предметы гигиены.

Во время традиционного утреннего брифинга 12 ноября министр здравоохранения Максим Степанов жестко раскритиковал "Эпицентр" за их выступление в социальной сети, предложив представителям компании посетить вместе с ним реанимации.