Бизнес 1 час назад

Эстонского бизнесмена Тедера заподозрили в отмывании денег через ТРЦ в Крыму — СМИ

Бизнесмен контролирует активы на оккупированном полуострове

Эстонского бизнесмена Тедера заподозрили в отмывании денег через ТРЦ в Крыму — СМИ Эстонского бизнесмена Тедера заподозрили в отмывании денег через ТРЦ в Крыму — СМИ

Предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Его торговый центр в Симферополе, построенный в 2014 году, продолжил работу после оккупации и выплачивает налоги в казну оккупационной власти, сообщает "Радио Свобода".

Компания Arricano, мажоритарным акционером которой был Тедер до оккупации Крыма, открыла ТРЦ "Южная галерея" в Симферополе 3 марта 2014 года, когда российские военные блокировали украинские военные части.

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"Заказчик строительства "Южной галереи" в Симферополе — крымское ООО "Вояж-Крым", так указано на сайте проектной компании. Основатель "Вояж-Крым" — ООО "Зеленый город" из российского Санкт-Петербурга. В свою очередь, один из основателей "Зеленого города" — украинская фирма "Грандинвест", так указано в российских реестрах, а конечным бенефициарным владельцем "Грандинвест" является компания Arricano Хиллара Тедера", — отмечают журналисты.

Ссылаясь на переписку Тедера, которую Радио "Свобода" получила от анонимного сотрудника украинской спецслужбы, эстонский бизнесмен в общении со своим британским юридическим консультантом предприниматель открыто называет крымскую фирму "Вояж" дочерней и жалуется на санкции ЕС.

Чтобы вернуть долг в 12 млн долларов крымским строительным компаниям, Тедер хотел взять кредит на полуострове. Только в 2017 году эстонец нашел финансирование для своей фирмы через государственный российский банк ВТБ, говорится в сюжете.

"В ВТБ мы были у директора филиала, она хочет помочь, но решений не принимает. Нашли с ней общее понимание, под что мог бы быть кредит. Можно получать деньги в течение 1 полугодия 2018 года", — пишет Тедер в рабочей почте.

По мнению Бориса Бабина, экс-представителя президента Украины в Крыму, эстонский бизнесмен может использовать актив для отмывания доходов.

"Мы владеем недвижимостью и просто через нее прокачиваем средства. А пишем это как якобы доход. Это стандартная практика в Крыму", — считает Бабин.

Журналисты отмечают, что, платя налоги в бюджет оккупированного Крыма, Тедер фактически поддерживает оккупационную администрацию.

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Напомним, Тедер уже много лет боролся со своим бывшим партнером Андреем Адамовским за крупный ТРЦ SkyMall в Киеве.

Этот корпоративный конфликт стал причиной заявления эстонского президента о том, что она не советует инвестировать в Украину, а лишь торговать, поскольку в Украине право собственности плохо защищено.

 

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