Европейские автобусные перевозчики идут в Украину: почему сейчас?

В 2016 году несколько крупных европейских автобусных компаний начали пассажирские перевозки в и из Украины. А в начале 2017 года латышская "Норма-А" (работает в нескольких странах восточной Европы под брендом Ecolines) купила пассажирский бизнес украинской транспортной компании "Автолюкс". Эти события ведут к расширению выбора и усилению конкуренции. В итоге это должно привести к улучшению качества услуг и/или уменьшению цен. Delo.UA решило разобраться, почему европейские операторы именно сейчас заинтересовались рынком Украины.

Автобусные перевозки и с чем их едят

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), в 2015 году (данные за 2016 года еще не опубликованы) в международном сообщении автобусами перевезено 1223 тыс. человек, что на 15,5% больше показателя 2014 года. В 2013 году, до охлаждения отношений с Россией, этот показатель составлял 1355,8 тыс. чел.

Среди регионов по перевозкам пассажиров в международном сообщении лидируют Харьковская обл. (278,9 тыс. чел.), Львовская обл. (257,8 тыс. чел.), Волынская обл. (178,3 тыс. чел.) и Киев (152,5 тыс. чел.).

Наиболее активное движение автобусов осуществляется на участке границы Украины с Молдовой. Ранее по этому показателю лидировала Россия, однако в 2014 году он рухнул почти в два раза. Согласно данным 2015 года, РФ уступает даже Польше по интенсивности движения автобусов через границу.

По оценкам онлайн-сервиса продажи автобусных билетов Busfor, объем отечественного рынка автобусных перевозок составляет около $1 млрд. Для сравнения, рынок железнодорожных перевозок они оценивают в $800 млн, авиа — $700 млн. Количество компаний оценивается в несколько тысяч, а обслуживаемых ими маршрутов (как во внутреннем, так и международном сообщении) превышает 20 тыс.

Международные перевозки пассажиров регулируются не только Законом Украины "Об автомобильном транспорте", но и международными документами. В частности, "Европейским соглашением о работе экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки" и "Конвенцией о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа". Кроме этого, страны подписывают двусторонние договора о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта.

"Прежде всего нужно помнить, что это рынок, который работает на паритетных началах. То есть если украинский перевозчик едет в Париж, то французский перевозчик едет в Украину. По-другому рынок не работает", — рассказал Delo.UA Сергей Хижняк, эксперт направления "Транспорт" офиса эффективного регулирования (BRDO). По его словам, европейские компании всегда присутствовали на рынке Украины, иначе не было бы перевозок. Регулирование этой сферы начинается с межправительственных соглашений, к которым принимаются более узкие нормативные акты. У каждого украинского перевозчика на международном рейсе есть европейский партнер.

А разговоры о развитии рынка начались, поскольку в Украину начали заходить компании с именем.

Кто же навел шороху в этой сфере?

В июле 2016 года европейский автобусный лоукостер Flixbus начал продажи билетов из Украины в страны ЕС. Компания основана в Мюнхене в 2013 году и считается лидером на рынке автобусных перевозок Германии. Сейчас ее маршруты проложены почти через 900 пунктов назначения в 20 странах. А за последние несколько лет она поглотила ряд других немецких операторов.

"В настоящее время мы предлагаем соединения от и до украинских городов Львов, Мукачево и Ужгород. Из этих городов клиенты могут попасть более чем в 20 пунктов назначения", — сообщила Delo.UA менеджер по корпоративным коммуникациям FlixMobility GmbH Нина Геббельс (Nina Göbbels). Также она сообщила, что на данный момент введение новых направлений и соединений из и в Украину не планируется.

Стоит отметить, что билеты у компании не такие дешевые, как предполагает статус низкобюджетного перевозчика. Например, поездка из Львова в Амстердам продолжительностью 34 часа обойдется в 60 евро, а из Ужгорода в Прагу (13,5 часов) — 33 евро.

Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава уточняет, что не надо воспринимать немецкого оператора исключительно как перевозчика. "Flixbus это не одна компания, это — франшиза, и под этим брендом работает много компаний. По сути, это определенная система продажи билетов, которая начиналась с одной автобусной компании, а потом превратилась в системного оператора", — поясняет Кава.

В октябре 2016 года стало известно, что наш рынок решил осваивать крупный польский перевозчик PolskiBus. Поляки начали продажу билетов сразу в ряд украинских городов, которые соединили двумя новыми маршрутами. Однако поездки осуществляются с пересадкой в Украине.

В Польше компания присутствует с 2011 года. PolskiBus выполняет 18 маршрутов, которые соединяют 26 польских городов и 7 городов Европы. А благодаря сотрудничеству с партнерами компания предлагает клиентам 28 дополнительных маршрутов в другие города Европы.

Европейские компании на нашем рынке часто работают через местных партнеров. Например, запуск рейсов PolskiBus стал возможен благодаря сотрудничеству с польской фирмой Ideal Travel и украинской Fortuna Reisen Intercars. А перевозку из Украины для Flixbus осуществляет компания LEO Express. Поэтому красные автобусы поляков и ярко-зеленые немцев — пока еще редкость на дорогах Украины.

Один из экспертов пояснил, что таким образом иностранные компании минимизируют риски, которые могут возникнуть при выходе на новый рынок. Фактически они подключают к собственным системам бронирования отечественных перевозчиков и возлагают на их плечи все организационные вопросы.

В свою очередь для украинских компаний это эффективный способ выхода на иностранные рынки.

Отметим, что в октябре прошлого года чешская железнодорожная компания LEO Express также объявила о начале работы в Украине, но в сегменте автобусных перевозок. С 16 октября ее автобус ежедневно курсирует из Мукачево через Ужгород в Кошице (Словакия), где осуществляется пересадка на поезд компании. В этом ее основное отличие от других перевозчиков: работа на двух видах транспорта, в которых основным является железная дорога. Цена на комбинированный билет до Праги начинается с 21 евро. В стоимость включены напитки и легкие закуски, доступен бесплатный Wi-Fi. Билеты можно приобрести на автовокзалах Мукачево, Ужгорода либо на сайте LEO Express.

"Мы очень довольны выходом на украинский рынок. За время работы в Украине перевезено более полумиллиона украинцев", — рассказал Delo.UA CEO LEO Express Питер Келер (Peter Köhler). Также он добавил, что в будущем компания хотела бы увеличить трафик и внутри Украины. Причем не только автобусный, но, возможно, и железнодорожный. Ведь, по словам Келера, сегодня в Чехии много трудовых мигрантов из Украины. А это потенциальные пассажиры.

Но наиболее примечательным событием на этом рынке стала покупка компанией "Норма-А" (Латвия) части бизнеса украинского перевозчика "Автолюкс". Акционеры латвийской компании — Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс — также контролируют ООО "Украинские линии", которое уже работает в Украине под брендом ECOLINES.

По словам Подгорнийса, переговоры по этой сделке велись достаточно долго. Однако он отказался назвать Delo.UA сумму, которую пришлось заплатить за пассажирский бизнес украинской транспортной компании. Одной из основных причин покупки совладелец компании назвал то, что она получила доступ к внутреннему рынку Украины без бюрократических проволочек — у "Автолюкса" есть все необходимые разрешения и лицензии. Теперь компания сможет более эффективно организовать стыковку внутренних и международных рейсов. Пассажиры, приехавшие, например, из Николаева в Киев, без задержки продолжат свой путь в Латвию или Польшу. "Желтые автобусы Ecolines продолжат работать на международных маршрутах, синие "Автолюкса" — на внутренних", — рассказал Delo.UA Подгорнийс. Новых сделок в ближайшее время не будет, так как персонал компании всецело занят интеграцией двух бизнесов.

В Украине немало своих пассажирских компаний. И они на международных направлениях пока доминируют. "Доля продаж европейских перевозчиков — до 10%", — рассказал Delo.UA Александр Павлович, генеральный директор Busfor Украина (развивает сервис по продаже автобусных билетов). По его словам, 40% билетов, продаваемых через онлайн-сервис Busfor, — в Польшу. В остальные страны — суммарно до 10 %. Остальные продажи приходятся на внутриукраинские рейсы.

По данным Госстата, из всех автобусов, которые пересекали границу Украины со странами Восточной Европы в 2015 году (данные за 2016 год еще не опубликованы), почти 79% приходилось на транспорт с украинской регистрацией. А вот на границе с Беларусью и Молдовой преобладают перевозчики из этих стран, что может быть связано с более интенсивным приграничным движением.

В 2016 году наибольший прирост продаж Busfor зафиксирован на маршрутах Киев — Варшава: более 100%. А также Варшава — Киев: 170%. На внутренних рейсах существенно повысился спрос на поездки во Львов, Одессу, Затоку и Днепр. Причиной этого Павлович называет увеличение международной рабочей миграции.

Почему сейчас?

Почему же европейские компании с именем решили осваивать украинский рынок именно сейчас?

"Причина выхода на наш рынок европейских компаний, которые занимаются автобусными перевозками, одна: они увидели потенциал в рынке", — считает Хижняк. Но, по его словам, это связано с резким снижением доходов населения Украины. Ведь люди, которые раньше предпочитали летать самолетами, пересели на автобусы. Эксперт BRDO напоминает, что к нам летает мало лоукостов, особенно европейских. Железнодорожного сообщения у Украины с Западной Европой тоже нет ввиду технических ограничений.

Поэтому автобусы остаются самым доступным видом транспорта для международных поездок.

Андрис Подгорнийс добавляет, что европейцы увидели стремление действующих властей к изменениям в экономике и регуляторной системе. "Реальных изменений пока не так много, как хотелось бы. Но желание заметно. Поэтому наиболее смелые европейские компании решили застолбить место", — предполагает совладелец Ecolines.

Следует отметить, что существенную долю в пассажиропотоке составляют украинцы, которые выезжают или выехали в Европу на заработки. Причем не только в близлежащие страны, но и в Италию, Испанию. Все они регулярно ездят домой и формируют большую долю в международных автобусных перевозках. Например, польское издание Dziennik. Gazeta Prawna недавно опубликовало информацию, что только в Польше в 2016 году работали 1,2 млн украинцев.

Дальнейший рост автобусного пассажиропотока наверняка будет связан с вступлением в силу бизвизового режима со странами Европейского Союза. Однако могут возникнуть инфраструктурные ограничения — уже сейчас пункты пропуска на границе с Польшей и Словакией не справляются с нагрузкой. Выстраиваются очереди даже из рейсовых автобусов.

Появление новых маршрутных соединений и международных автобусных перевозок — несомненный повод порадоваться. Это позволит улучшить качество услуг и повысить доверие европейских компаний к украинскому рынку.

Но вот причины появления новых игроков в Украине не очень хорошие: увеличение количества людей, уезжающих на заработки в другие страны, обеднение населения и отсутствие низкобюджетных авиакомпаний.