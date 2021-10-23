Facebook подал в суд на украинского хакера, продававшего данные о 178 млн пользователей

Компания Facebook 21 октября подала в суд на гражданина Украины Александра Солонченко, утверждая, что он нарушил условия использования соцсетью компании, запрещающие пользователям совершать незаконные действия с данными в Facebook, получать данные с помощью автоматических средств и требующие согласования с платформой загрузки в любой каталог собранных на ней данных.

В иске, поданном в Северный окружной суд Калифорнии и опубликованном изданием Business Insider, компания утверждает, что Солонченко использовал автоматизированный метод извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов примерно для 178 млн аккаунтов в период с 2018 по 2019 год.

Доказательства, представленные адвокатами Facebook, показывают, что украинец продавал просочившиеся данные и из других компаний на Raid Forums — сайте, где пользователи покупают и продают утекшие и украденные наборы данных.

В частности, в октябре 2020 года он пытался продать данные 10,4 млн клиентов ПриватБанка, а в феврале 2021 года пытался продать данные о 245 млн потребителях, собранные французской компанией по анализу рынков Acuity Data.

В мае же 2021 года хакер предложил к продаже набор данных примерно о 180 млн пользователей Facebook. Фактически, как отмечают в FB, набор данных содержал общедоступные номера телефонов и идентификаторы пользователей примерно 178 млн пользователей, преимущественно расположенных в США.

В своей жалобе Facebook просит привлечь к суду присяжных, запретить Солонченко доступ к соцсети Facebook и другим продуктам компании, продавать любые полученные через них данные, а также возместить ущерб в размере, который будет определен самим судом.

Напомним также, что в начале октября украинские правоохранители сообщили, что поймали хакера, атаковавшего более 100 компаний в США и Европе.