Крупнейшая в Украине сеть аптек лишилась интернета из-за хакерской атаки

Украинская сеть аптек АНЦ подверглась масштабной хакерской атаке, из-за чего оказалась парализована ее работа в интернете. Об этом рассказал на своей странице в Facebook гендиректор холдинга Николай Щербина.

"Внимание, вас взломали! Заплатите "Х" BTC чтобы получить доступ к вашим маршрутизаторам", — так выглядело сообщение, которое я получил вчера утром. И, к сожалению, это был не спам и не глупая шутка. Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", — сообщил он.

При этом Щербина подчеркнул, что его принципиальная позиция, как и позиция его коллег и акционеров, заключается в том, чтобы не вести каких-либо переговоров с кибертеррористами и тем более не платить им, несмотря на понесенные и возможные убытки, поскольку потакание вымогателям по сути лишь укрепит их "бизнес" и откроет возможности для новых атак.

"Напротив, мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности. Параллельно наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней — чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек", — отметил он.

Щербина также принес извинения от лица компании "у всех, кого мы подвели", и выразил уверенность, что АНЦ переживет этот кризис, "сделает выводы и станет еще сильнее".