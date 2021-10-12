Бизнес 4 минуты назад

Крупнейшая в Украине сеть аптек лишилась интернета из-за хакерской атаки

Руководство решило отстоять принципиальную позицию и не платить ничего кибервымогателям

Фото: Facebook/aptekanizkihcen Фото: Facebook/aptekanizkihcen
Фото: Facebook/aptekanizkihcen

Украинская сеть аптек АНЦ подверглась масштабной хакерской атаке, из-за чего оказалась парализована ее работа в интернете. Об этом рассказал на своей странице в Facebook гендиректор холдинга Николай Щербина.

"Внимание, вас взломали! Заплатите "Х" BTC чтобы получить доступ к вашим маршрутизаторам", — так выглядело сообщение, которое я получил вчера утром. И, к сожалению, это был не спам и не глупая шутка. Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", — сообщил он.

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При этом Щербина подчеркнул, что его принципиальная позиция, как и позиция его коллег и акционеров, заключается в том, чтобы не вести каких-либо переговоров с кибертеррористами и тем более не платить им, несмотря на понесенные и возможные убытки, поскольку потакание вымогателям по сути лишь укрепит их "бизнес" и откроет возможности для новых атак.

"Напротив, мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности. Параллельно наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней — чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек", — отметил он.

Щербина также принес извинения от лица компании "у всех, кого мы подвели", и выразил уверенность, что АНЦ переживет этот кризис, "сделает выводы и станет еще сильнее".

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