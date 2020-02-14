Facebook запустил новый сервис-конкурент Pinterest

Facebook создала новое приложение — Hobbi. С его помощью можно создавать коллекции фото или запечатлеть творческий процесс. Также там нет возможности обмениваться информацией, как в обычных социальных сетях. Зато можно создавать видеоролики по мотивам своих коллекций и проектов. Над разработкой приложения работала команда по экспериментальным проектам Facebook — NPE Team. Это ее четвертый проект. Об этом сообщает TechCrunch.

Разработчики Hobbi явно вдохновлялись проектом Pinterest, социальным интернет-сервисом и фотохостингом, который позволяет также добавлять изображения в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Но функционал Hobbi, пока что, намного более ограниченный.

Команду по разработке экспериментальных приложений, NPE Team, Facebook представила летом 2019. За этот период она создала уже несколько других проектов. Например, приложение для создания мемов под названием Whale, приложение для обмена сообщениями с друзьями Bump и музыкальное приложение Aux. Однако, ни одно из них, пока что, не достигло больших успехов и популярности среди пользователей.

Изображение интерфейса Hobbi

Facebook пока не комментирует свои планы по будущим проектам NPE Team. Но компания заявила, что будет закрывать те экспериментальные проекты, которые неинтересны пользователям и разрабатывать новые.

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Hobbi пока доступен только для пользователей iOS. Западные СМИ пишут, что сервис работает в США, Колумбии, Бельгии, Испании и Украине. Однако при попытке загрузки приложения в AppStore из Украины пишет, что оно недоступно.

Интересно, что недавно Area 120, экспериментальная команда Google, запустила приложение Tangi, также сфокусированное на творчестве. На нем можно размещать короткие видеоинструкции на тему искусство, кулинария, "сделай сам", мода и красота, стиль жизни и т.д. Максимальная длина ролика ограничена 60 секундами. Несмотря на доминирование в творческом сегменте сервиса Pinterest, другие большие технокорпорации тоже проявляют к нему интерес и запускают свои экспериментальные проекты.