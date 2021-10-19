Федір Гречанінов про розвиток OLL.TV: Люди приходитимуть до тих, у кого є ексклюзив

Під час дискусії, яка відбулася на зустрічі із партнерами та рекламодавцями "Час великих подій із Медіа Групою Україна", Павло Таяновський, директор зі стратегій і трансформацій Carat Ukraine, Федір Гречанінов, директор зі стратегії й розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна", і директорка OLL.TV та Xtra TV Юлія Трибушна обговорили світові тренди ОТТ, розвиток українського середовища та прогнози на майбутнє.

Варто зазначити, що сервіс OLL.TV змінив айдентику, провів ребрендинг та значно розширив контентну складову. Крім того, долучився до створення власного серіалу "Зломовчання" і не планує на цьому зупинятися.

На початку Павло одразу зазначив, що все, що відбувається з OLL.TV зараз, вражає, особливо якість картинки, за яку сервіс наполегливо бореться.

Павло Таяновський: OLL.TV довго мав футбольне позиціонування. Але часи змінюються, сервіс змінюється і декларує досить амбітні плани на майбутнє. Яким зараз OLL.TV бачать глядачі й рекламодавці?

Юлія Трибушна: OLL.TV на початку був задуманий як футбольний сервіс і позиціонував себе саме так. Ми мали канали "Футбол 1/2/3", яких не було в інших платформ. Та приблизно рік тому ми інакше подивились на OLL.TV і вирішили запропонувати глядачеві набагато ширший продукт, включивши всі українські та закордонні телеканали, найкращі фільмові й серіальні бібліотеки.

Сьогодні на платформі OLL.TV ексклюзивно представлені серіали Амедіатеки (а це найкращі проєкти ShowTime, HBO, Sky та інші).

Наш головний меседж глядачеві: ОТТ — це просто більш зручний і сучасний спосіб споживання як звичного, так і нового медіаконтенту, з можливостями, яких у них не було раніше в порівнянні з традиційним способом споживання ТБ.

Як, наприклад, можливість ставити на паузу, відкладене дивлення і багато інших сучасних цифрових функцій.

Федір Гречанінов: Нам дійсно стало затісно у футбольній ніші. Вона чудова, але, як будь-яка ніша, має свої обмеження. Щоб реалізувати наші амбіції на ринку, ми зрозуміли, що час виходити за межі футболу. Наприклад, у пакеті oll inclusive зараз немає каналів Футбол, але ми там зібрали найкращі серіали, фільми і шоу. І загорнули його в таку ціну, щоби продукт став насправді цікавим широкій аудиторії. Настає час, коли ОТТ — це не тільки для просунутих, зовсім скоро ОТТ як технологія домінуватиме на ринку споживання контенту.

Ми продовжимо інвестувати гроші у власний контент, і це буде інший контент, якого на ТБ немає. Перший приклад ви побачите незабаром — у грудні 2021-го — драматичний серіал "Зломовчання".

Павло Таяновський: Сама концепція платформ з'явилася не просто так, була розроблена ціла теоретична база. Так, головний редактор журналу Wired Кріс Андерсон 2004 року написав статтю "Довгий хвіст" (англ. Long tail), і з тих пір я великий фанат довгого хвоста. Довгий хвіст означає, що якби у виробника була можливість тримати на складі багато-багато різних речей, які потрібні різним людям, то кожна з цих речей продавалася б в невеликій кількості, але в цілому сума цього довгого хвоста була б у продажах і в прибутку набагато більше за бестселери, які він продає. Але поки все відбувалося в фізичному світі, це було малодоступним. І тільки поява інтернету дала можливість створювати такі платформи. ОТТ-майданчики можуть зберігати будь-яку кількість контенту, і за цим контентом будуть приходити люди. Хтось прийде за "метеликами", хтось за "восьминогами", а хтось за крикетом — і ось з них з усіх і набирається величезна кількість людей. І ось якщо зазирнути на 5 років уперед: яким ви бачите трафік, що йтиме на платформу, порівнюючи з трафіком найкрупніших телевізійних каналів?

Федір Гречанінов: Насправді, тут немає протиставлення. Чим українські платформи відрізняються від закордонних? У нас є і канали, і VOD-контент. А у закордонних здебільшого VOD-контент, та ще й власного виробництва.

На українських платформах левова частка дивлення припадає саме на телеканали. До речі, лідируюча позиція у канала "Україна".

Люди все більше будуть споживати VOD-контент, і, якщо говорити про 5 років, то ця цифра зросте приблизно до 40-50%. Все інше залишиться лінійним каналам, які люди дійсно люблять. Та й можливостей щодо виробництва контенту, звісно, більше у каналів.

Юлія Трибушна: Те, що люди не готові платити за контент в Україні, вважаю де в чому міфом. Зараз споживачі готові платити за той контент, який їм цікаво споживати. Але при цьому вони хочуть гарну картинку і зручність підключення. Іншими словами, вимагають якість і мають на це право.

Федір Гречанінов, OLL.TV: Ексклюзиви будуть рулити, а власне виробництво — це найнадійніший ексклюзив

Павло Таяновський: Netflix довгий час не показував статистику. І тільки недавно почав розкривати цифри. OLL.TV планує розкривати статистику?

Юлія Трибушна: Насправді, Netflix був змушений, з одного боку, відкрити статистику насамперед продакшенам, через конкуренцію на ринку. Бум виробництва контенту дає можливість продакшенам стати вибірковими щодо партнера/замовника.

Федір Гречанінов: Наразі ми відкриваємо статистику лише правовласникам. Та якщо весь український ринок вирішить розкрити цифри, ми підтримаємо цю ініціативу.

Павло Таяновськи : Чому ви вважаєте, що майбутнє платформ – саме за власним контентом? Чому проста функція агрегатора вас не влаштовує?

Федір Гречанінов: Ми залишимось агрегатором (і ця модель в Україні, впевнений, буде домінуючою), але люди приходитимуть до тих, у кого є ексклюзив. Ексклюзиви будуть рулити, а власне виробництво — це найнадійніший ексклюзив.