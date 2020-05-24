Транспорт 20 минут назад

Ferrari выпустила на продажу уникальный суперкар (ФОТО)

Автомобиль относится к последней партии F40 и отличается дверными панелями из углеродного волокна

В Соединенных Штатах Америки выставили на продажу уникальную Ferrari F40 1992 года выпуска, сообщает "Мотор" со ссылкой на Drivingemotions.

Кратко и по делу в Telegram

По информации издания, суперкар провел в коллекции все 28 лет, преодолел за это время 193 мили (311 километров) и регулярно проходил техническое обслуживание, поэтому сохранность автомобиля безупречна.

Выставленная на продажу Ferrari F40 — одна из 213, которые поставлялись в США. Суперкар относится к последней партии F40 и отличается дверными панелями из углеродного волокна.

Ради экономии веса, в салоне автомобиля нет никаких излишеств, кроме кондиционера: стеклоподъемники ручные, а аудиосистема отсутствует.

За кокпитом располагается Twin-Turbo V8 рабочим объемом 2936 кубических сантиметров.

Агрегат сочетается с 5-скоростной "механикой" и выдает 478 лошадиных сил (577 Нм крутящего момента). Привод — на заднюю ось.

Ferrari F40 весит всего 1100 килограммов, поэтому разгон с места до 100 километров в час занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость превышает 320 километров в час.

С 1987-го по 1992 год Ferrari выпустила 1315 экземпляров F40, с каждым годом число уцелевших суперкаров падает, а цена оставшихся моделей растет.

Читайте также:
eBay назвал самые дорогие авто, проданные на онлайн-аукционе

Автосалон из Флориды, выставивший на продажу F40 с пробегом 311 километров не называет цену, но сомнений в том, что за раритетную Ferrari в оригинальном состоянии удастся выручить более $1,5 млн, нет, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что итальянский автоконцерн Ferrari на 2 недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США обсудили проведение первых за почти 30 лет ядерных испытаний
В США обсудили проведение первых за почти 30 лет ядерных испытаний
Коронакризис: обанкротился один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz
Коронакризис: обанкротился один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz
Украина отреагировала на выход США из Договора об открытом небе
Украина отреагировала на выход США из Договора об открытом небе
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ученые назвали дату, когда может завершиться пандемия коронавируса в мире

  3. Кому выгоден коронавирус: за время пандемии богатейшие люди стали богаче еще на $255 млрд

  4. Под Киевом застрелили экс-бойца батальона "Айдар" (ФОТО)

  5. Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)

Загрузка...