ФГИ срывает приватизацию "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта", — акционер

В дистанционном режиме состоялось собрание акционеров АО "Харьковоблэнерго" и ОАО "Харьковэнергосбыт". Голосование акционеров, среди которых государство Украина в лице Фонда госимущества с пакетом акций в 65%, и компания Smart Holding (Cyprus) с 29,79% акций, обеспечивалось Национальным депозитарием Украины. Представитель Smart Holding проголосовал против утверждения годовых отчетов обществ за 2019-2020 и отдал голоса за признание работы исполнительных органов обществ за этот период неудовлетворительной. Об этом говорится на сайте Smart Holding.

"Главным негативом собрания стало то, что не были сформированы Наблюдательные советы акционерных обществ", — говорится в сообщении.

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Как указывают в компании, это привело к тому, что предусмотренный уставом и законами коллегиальный орган, который осуществляет защиту прав акционеров, контролирует и регулирует деятельность дирекции общества в АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", фактически перестал функционировать.

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"Произошло это в результате сознательных и целенаправленных действий Фонда госимущества, который, как субъект управления объектами госсобственности, игнорируя требования действующего законодательства, просто не подал кандидатуры для избрания в Набсоветы указанных акционерных обществ", — говорится в сообщении компании.

Smart Holding считает, что ситуация стала результатом "взаимодействия чиновников ФГИУ с менеджментом энергокомпаний", представители которого фигурируют в ряде уголовных производств по фактам растраты имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в сговоре.

Директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович, кандидат в члены набсовета АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт", заявил: "Названия компаний в последнее время фигурируют в ряде уголовных производств, связанных с коррупцией и хищениями. Мы ожидали, что на собрании акционеров будет сформирован Наблюдательный совет, в который войдут независимые члены — отобранные с помощью международных партнеров специалисты, имеющие соответствующие компетенции. И это дало бы возможность принять правильные решения, которые бы прекратили практику массовых хищений, разрушили бы имеющиеся коррупционные схемы, ведущие к фактическому разграблению и банкротству важных для экономики государства предприятий. Парадокс еще и в том, что ФГИУ, по сути, играет на понижение стоимости акций компаний накануне их приватизации, запланированной на 4-й квартал. В результате теряет и народ Украины, чьи интересы призвано обеспечить государство в лице Фонда, и наша компания, поскольку из-за нерешенных проблем и долговых обязательств, созданных действующим менеджментом, стоимость предприятий стремится к нулю".

По мнению аналитиков, действия менеджмента приводят к занижению показателей операционной прибыли (EBITDA) компаний минимум в 3 раза, если сравнивать с компаниями частного сектора на рынке. Речь может идти о потерях на сумму более 30 млн долл в год.

"Несмотря на чистый доход "Харьковоблэнерго" в 2020 в сумме 3,5 млрд грн, прибыль составила мизерную для такого предприятия сумму в 5 млн грн, которая имеет сомнительный вид, поскольку финрезультат компании до налогообложения — убыток на сумму 2,2 млн грн, убытки же "Харьковэнергосбыт" составили более 100 млн грн. Можно говорить об "операционной неэффективности", но для каждого действия менеджмента, которое привело к потерям или убыткам для компании, есть конкретная статья в Уголовном кодексе Украины", — резюмировал директор по рискам и безопасности Smart Holding.

Smart Holding — одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Предприятия Группы инвестируют в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Smart Holding (Cyprus) ltd — топхолдинговая компания Группы, которая создана и действует по законодательству Республики Кипр.