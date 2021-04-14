Фонд госимущества передает в аренду средневековую башню

22 апреля состоится онлайн-аукцион по передаче в аренду помещения Резницкой башни, которая является памятником архитектуры XVI века.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, общая площадь объекта — 63,1квадратный метр.

Стартовая цена, по которой объект выставлен на аукцион — 4 275 грн. Срок, на который предлагается передать здание в аренду — 5 лет.

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 21 апреля.

Читайте также: Минобороны отказывается передавать свои убыточные отели на приватизацию

Башня находится на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец".

Объект в удовлетворительном техническом состоянии. Помещение оснащено электросетью в 1 тысячу кВт.

Башня является памятником архитектуры и охраняется законом. Поэтому, дополнительным условием для будущего арендатора является неукоснительное соблюдение требований законодательства об охране культурного наследия и условий охранного договора на памятник культурного наследия.

Башня построена в конце XVI века и давно входила в систему фортификационных укреплений старого города, защищая его с восточной стороны.

Имеет второе название, а именно "Кушнирская", от названия ремесленных гильдий, на представителей которой в древние времена была возложена обязанность обслуживать и защищать башню в мирное и военное время.

Напомним, государственный бюджет Украины в течение 2017-2020 годов из-за некачественного прогнозирования недополучил 2,6 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом.