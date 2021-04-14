Недвижимость 20 минут назад

Фонд госимущества передает в аренду средневековую башню

Башня находится на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец"

Резницкая башня. Фото: Википедия Резницкая башня. Фото: Википедия
Резницкая башня. Фото: Википедия

22 апреля состоится онлайн-аукцион по передаче в аренду помещения Резницкой башни, которая является памятником архитектуры XVI века.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, общая площадь объекта — 63,1квадратный метр.

Стартовая цена, по которой объект выставлен на аукцион — 4 275 грн. Срок, на который предлагается передать здание в аренду — 5 лет.

Подача заявок на участие в аукционе продлится до 21 апреля.

Читайте также:
Минобороны отказывается передавать свои убыточные отели на приватизацию

Башня находится на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец".

Объект в удовлетворительном техническом состоянии. Помещение оснащено электросетью в 1 тысячу кВт.

Башня является памятником архитектуры и охраняется законом. Поэтому, дополнительным условием для будущего арендатора является неукоснительное соблюдение требований законодательства об охране культурного наследия и условий охранного договора на памятник культурного наследия.

Башня построена в конце XVI века и давно входила в систему фортификационных укреплений старого города, защищая его с восточной стороны.

Имеет второе название, а именно "Кушнирская", от названия ремесленных гильдий, на представителей которой в древние времена была возложена обязанность обслуживать и защищать башню в мирное и военное время.

Напомним, государственный бюджет Украины в течение 2017-2020 годов из-за некачественного прогнозирования недополучил 2,6 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Правоохоронці мають взятися за Порошенка по справі Параолімпійського центру, — експерт
Правоохоронці мають взятися за Порошенка по справі Параолімпійського центру, — експерт
ФГИ начинает приватизацию комбинатов хлебопродуктов: объявлен первый аукцион
ФГИ начинает приватизацию комбинатов хлебопродуктов: объявлен первый аукцион
Во время локдауна стоимость аренды жилья может снизиться на 15-30% — эксперт
Во время локдауна стоимость аренды жилья может снизиться на 15-30% — эксперт
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Vodafone сменил позиционирование бренда на "Together we can". Что стоит за этим слоганом?

  3. Офисам в Киеве грозят штрафами за нарушение карантина: что делать, если пришли с проверкой

  4. Если МВФ не даст денег, придется урезать расходы госбюджета — советник Зеленского

  5. Мошенничество, кража личности и пропущенный самолет: в чем опасность электронных паспортов

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...