Недвижимость 10 минут назад

Минобороны отказалось передавать убыточные отели на приватизацию

Министерство обороны оставило три гостиницы под своим управлением

Отель "Казацкий". Фото: Facebook Отель "Казацкий". Фото: Facebook
Отель "Казацкий". Фото: Facebook

Три государственных отеля, относящихся к сфере управления Министерства обороны Украины, получили в 2020 году совокупные убытки в размере 13,271 млн грн.

Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на финансовые отчеты отелей "Казацкий" и "Власта", на информацию из госконцерна "Военторгсервис", в состав которого входит гостиница "Братислава", а также на комментарий Фонда госимущества.

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Так, отель "Казацкий", который находится в центре Киева, отчитался за 2020 год о чистых убытках на сумму 12,2 млн грн. Гостиница "Власта" в городе Львов прошлый год завершила с финансовым результатом 251 тысяч грн ущерба. Отель "Братислава" (Кривой Рог) за 9 месяцев прошлого года получил 820 тысяч грн убытков.

Как отмечает издание, Министерство обороны отказалось передавать эти объекты на приватизацию как непрофильные активы.

В 2020 году задолженность столичного отеля "Казацкий" перед поставщиками, бюджетом и на оплату труда составила 10,3 млн грн, из которых 8,1 млн грн признаны просроченными.

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Среди основных причин роста долга указано сокращение деятельности и арест счетов отеля.

До распространению коронавирусной инфекции COVID-19 отель "Казацкий" также работал в убыток, который с 2016 по 2019 годы суммарно достиг отметки в 995 тысяч грн.

В прошлом году госпредприятие "Отель "Казацкий" по очереди возглавляли три исполняющих обязанности директора.

В финансовом отчете столичного отеля также упоминаются результаты государственного аудита его деятельности за 2014 — 2018 годы, согласно которым гостиничный комплекс Минобороны получил доходов на сумму 9,7 млн грн, а также понес потери на сумму 26,6 млн грн.

Отель Минобороны "Власта", расположенный Львове в течение 2016 — 2018 годов получил чистые убытки на общую сумму 230 тысяч грн.

В пояснительной записке к отчету "Власты" 2020 года говорится также о кредиторской задолженности на сумму 7,2 млн грн перед поставщиками и бюджетом.

В настоящее время 90% номерного фонда отеля требует текущего ремонта, водопроводная и канализационная сети находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта с заменой 90% труб, система электроснабжения нуждается в реконструкции согласно современным требованиям, 75% внутренних электросетей требуют замены — сообщили представители отеля Власта.

В свою очередь криворожский отел отель "Братислава" работает в убыток. В 2007 году отель потерял независимый статус "государственное предприятие" и был введен в качестве актива в состав концерна "Военторгсервис" Минобороны, что затрудняет выделение и анализ отдельного финансового отчета отеля от концерна.

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По информации источников "Марлин", в Минобороны за неполный 2020 год "Братислава" получила чистые убытки на сумму 820,1 тысяч грн. В 2019 году убытки составили 715, 1 тысяч грн.

В Фонде государственного имущества Украины подтвердили, что отослали запросы на передачу всех трех отелей Минобороны на приватизацию из-за непрофильности активов для военного ведомства и их убыточности. Однако в Министерстве отказались от идеи приватизации, и оставили гостиницы под своим управлением.

В 2019 году году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Отель "Казацкий".

По версии НАБУ, в период с 2015 по 2019 годы должностные лица отеля использовали сервисы интернет-бронирования Hotelbeds, Booking, Expedia и другие для расселения клиентов за оплату в безналичной форме на частные счета, а не на счет государственного предприятия. Это нанесло ущерб государственным интересам на сумму 12,09 млрд грн.

Напомним, 15 июля в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1,111 млрд грн.

Во время аукциона ставка возросла более, чем в 12,5 раз. Впоследствии стало известно, что победителями в аукционе за отель "Днепр" стали украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.

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