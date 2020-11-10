Недвижимость 50 минут назад

Фонд госимущества решил за неделю распродать 37 государственных объектов

Участники торгов смогут побороться за помещения в терминале D международного аэропорта "Борисполь", помещение для хранения и ремонта лодок в Херсоне, по ремонтно-механическую мастерскую на Волыни и здание в центре Житомира

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С 9 по 13 ноября 2020 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запланировал провести 37 онлайн-аукционов по аренде объектов государственной собственности разной категории.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, открытый доступ к аукционам, прозрачные правила и единая для всех участников процедура торгов дают возможность потенциальным арендаторам легко арендовать качественные государственные активы для старта и развития собственного дела.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, на этой неделе участники открытых торгов смогут побороться за помещения в терминале D международного аэропорта "Борисполь", помещение для хранения и ремонта лодок в Херсоне, за ремонтно-механическую мастерскую на Волыни и здание в центре Житомира.

Об этих и других предложениях для потенциальных арендаторов можно узнать в анонсе аренды от Фонда госимущества по этой ссылке.

Читайте также:
Фонд госимущества выставляет на продажу два спиртзавода

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров передал Фонду госимущества Украины около 200 государственных предприятий для приватизации.

Перед этим Кабинет Министров Украины принял инициированное и подготовленное ФГИУ постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина.

Напомним, в мае ФГИУ впервые обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин предлагает передать местным общинам в 2021 году 490 общежитий
Кабмин предлагает передать местным общинам в 2021 году 490 общежитий
Мать и теща главы КСУ владеют элитной недвижимостью — СМИ
Мать и теща главы КСУ владеют элитной недвижимостью — СМИ
Остаться на плаву: какие форматы офисных пространств будут в тренде
Остаться на плаву: какие форматы офисных пространств будут в тренде
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Нацбанке назвали самые популярные в Украине банкноты и монеты

  3. Полиция объявила о пропаже Кернеса, но позднее удалила сообщение

  4. Кабмин предлагает интернировать граждан страны-агрессора

  5. Тихановская определилась, кому принадлежит Крым

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...