Фонд госимущества решил за неделю распродать 37 государственных объектов

С 9 по 13 ноября 2020 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запланировал провести 37 онлайн-аукционов по аренде объектов государственной собственности разной категории.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, открытый доступ к аукционам, прозрачные правила и единая для всех участников процедура торгов дают возможность потенциальным арендаторам легко арендовать качественные государственные активы для старта и развития собственного дела.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, на этой неделе участники открытых торгов смогут побороться за помещения в терминале D международного аэропорта "Борисполь", помещение для хранения и ремонта лодок в Херсоне, за ремонтно-механическую мастерскую на Волыни и здание в центре Житомира.

Об этих и других предложениях для потенциальных арендаторов можно узнать в анонсе аренды от Фонда госимущества по этой ссылке.

Читайте также: Фонд госимущества выставляет на продажу два спиртзавода

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров передал Фонду госимущества Украины около 200 государственных предприятий для приватизации.

Перед этим Кабинет Министров Украины принял инициированное и подготовленное ФГИУ постановление, которое освобождает арендаторов государственной собственности от арендной платы или предоставляет скидки в 50% и 75% в зависимости от типов их деятельности на период карантина.

Напомним, в мае ФГИУ впервые обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.