Фонд госимущества выставляет на продажу два спиртзавода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил о проведении аукционов на приватизацию двух объектов госпредприятия "Укрспирт".
Как сообщает пресс-служба ФГИУ, первым объектом спиртовой отрасли, выставленным на продажу, стало Немировское МОД (место осуществление деятельности — Delo.ua) ГП "Укрспирт".
По информации Фонда госимущества, этот актив станет первым частным спиртзаводом в Украине. Аукцион состоится 15 октября 2020 года.
Вторым объектом "Укрспирта", выставленным на приватизацию, станет Артемовское МОД. Аукцион по его продаже состоится 20 октября.
Победители аукционов, согласно действующему законодательству, после получения права собственности на этот объект смогут стать участниками открытого рынка спирта.
Приватизационные аукционы состоятся по всем объектам ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" в рамках демонополизации рынка спирта.
Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" в отношении либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового".
Ранее представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП "Укрспирт" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнения работников.
В октябре Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается ликвидация государственной монополии на производство спирта.
"Укрспирт" — единственный крупный в Украине производитель этилового спирта, который в общей сложности может производить больше 360 млн литров спирта в год.
При этом компания регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Например, в 2015 г. был объявлен в международный розыск директор предприятия Михаил Лабутин, которого подозревают в растрате 172,5 млн грн и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. В 2018 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Укрспирт" за злоупотребление монопольным положением на 33 млн грн.