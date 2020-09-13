Forbes признал Ивано-Франковск лучшим украинским городом для ведения бизнеса

Ивано-Франковск занял первое место в рейтинге лучших городов для ведения бизнеса в Украине, по версии Forbes.

Как сообщает LIGA.net, рейтинг опубликован в сентябрьском выпуске журнала.

По информации авторов рейтинга, он составлен для того, чтобы определить перспективные направления развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Оценивалась привлекательность для бизнеса городов с населением от 90 000 человек.

Ивано-Франковск (население 263 000 человек) набрал 720 баллов по 10 критериям: прозрачность городской власти — 69 баллов, деловая активность — 70 баллов, рейтинг Doing Business — 88 баллов, покупательная способность — 51 балл, транспортное сообщение — 36 баллов, безопасность — 80 баллов, образование — 69 баллов, восприятие города жителями — 86 баллов, миграционная притягательность — 85 баллов, экологическая ситуация — 86 баллов из 100.

В топ-10 вошли Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Напомним, согласно результатам исследования уровня комфортности украинских городов, опубликованного компанией "Рейтинг" в декабре 2019 года, больше всего в Украине довольны жизнью в своем городе жители Винницы, Луцка и Ивано-Франковска, а меньше всего — жители Полтавы, Черновцов и Николаева.

В рамках опроса социологи пообщались с почти 20 тысячами украинцев из 24 областных центров страны на подконтрольной Украине территории.

Рейтинг городов составили, основываясь на мнении местных жителей относительно работы местных органов управления, развития инфраструктуры, качества коммунальных услуг и распространенности коррупции.