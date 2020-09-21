Фуд-корты, медкабинет и табло: Центральный автовокзал Киева планируют модернизировать

Центральный автовокзал Киева в ближайшее время собираются модернизировать. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Киевпассервис".

Там отметили, что частный инвестор, который весной этого года приобрел у государства предприятие "Киевпассервис", планирует также отремонтировать другие киевские и областные вокзалы, которые входят в состав предприятия. Однако первым в очереди на модернизацию все же стоит Центральный автовокзал столицы.

"Уже получены все юридические разрешения и документы на модернизацию автовокзала, готов его план и дизайн, которые представят в ближайшее время", — подчеркнул директор по маркетингу "Киевпассервис" Дмитрий Ожигов.

По его словам, вокзал должен стать современной, удобной как для пассажиров, так и для перевозчиков, комфортной зоной ожидания рейсов.

В частности на объекте хотят оборудовать фуд-корты, по всей территории автовокзала установить информационные табло, обустроить зоны отдыха, а также предусмотреть медицинский кабинет для помощи пассажирам и прохождения водителями автобусов предрейсового осмотра.

Кроме того, вокзал сделают удобным для использования пассажирами с ограниченными возможностями. В будущем на его территории построят современный отель для ожидания рейсов и предусмотрят дополнительные VIP-услуги.

Ожигов подчеркивает, что надлежащие комфортные условия на автовокзалах должны изменить взгляды граждан на пользование автобусными перевозками и мотивировать их пользоваться легальными перевозками.

В то же время, не совсем понятно, как согласуется модернизация объекта с планами коммунальной организации "Киевгенплан" — еще в июне там заявили, что в проекте Генерального плана столицы предусмотрено прекращение эксплуатации Центрального автовокзала и еще ряда станций, а также намечена постройка трех новых.

В "Киевпассервисе" в комментарии Delo.ua заявили, что это невозможно, поскольку объект находится в частной собственности. "Такие слухи ходили, но такого точно не будет", — подчеркнул Ожигов, добавив, что озвученная "Киевгенпланом" цель построить еще три станции к их компании не относится.

А вот в "Киевгенплане" противоречие пояснили так: "В генплане предусмотрен вынос десятков, даже сотен частных объектов за пределы города. Однако это нельзя решать без соглашения с собственниками. К тому же генплан — проект уже десять лет, при этом по закону каждые пять лет его нужно корректировать. Если через пять лет будет видно, что на месте действительно обустроили хороший автовокзал, его могут оставить, просто внести соответствующие изменения в план. Генплан — не догма, он легко корректируется. Например, не так давно хотели международный аэропорт "Киев" вынести за город, но пришли к соглашению, что при определенных условиях он может остаться".

Читайте также: Фонд госимущества продал все киевские автовокзалы

Напомним, 4 марта 2020 года Фонд Государственного имущества провёл открытые торги по продаже ГП "Киевпассервис", в состав которого входит шесть автостанций Киева и 18 автостанций в Киевской области. Стоимость акций предприятия стартовала с цены в почти 196 млн грн.

При этом победителя обязали сохранить основное назначение автостанций минимум на пять лет в Киеве и 15 — в области, в течение полугода погасить задолженность компании перед госбюджетом и работниками, а также не увольнять штат ближайшие полгода. В результате торгов победителем стало ООО "Бастион групп". Конечная цена аукциона составила более 230 млн грн.