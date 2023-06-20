Гендиректор та голова ради директорів Alibaba покидає посаду: в чому причина та хто його замінить

Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding Ltd проводить кадрові перестановки. Так, нинішній гендиректор і голова ради директорів Деніел Чжан залишить обидві посади і очолюватиме підрозділ хмарних сервісів Cloud Intelligence Group. Згодом його виділять в самостійну організацію.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Новим головою ради директорів стане його нинішній заступник Джозеф Цай, а гендиректором — Едді Юнмін У, який очолює зараз Taobao and Tmall Group, що займається роботою платформ у сфері електронної комерції Alibaba.

Про рішення стало відомо після того, як Alibaba оголосила про реструктуризацію, мета якої — прискорення зростання та створити групу компаній-лідерів у бізнесі від хмарних обчислень і логістики до міжнародної торгівлі. Напередодні група також опублікувала звіт за третій квартал поспіль, який демонструє однозначне зростання доходів.

Зміни почнуть діяти 10 вересня 2023 року. Деніел Чжан став головою ради директорів Alibaba у 2019 році, коли цю посаду залишив Джек Ма. Посаду гендиректора компанії Чжан займає з 2015 року.

"Призначення компанією Alibaba нового генерального директора Едді Ву, нинішнього голови Taobao і Tmall Group, відображає ймовірне зростання внеску підрозділу в холдингову компанію. Переведення нинішнього генерального директора Даніеля Чжана, відомої особи серед інвесторів, у надзвичайно динамічний хмарний бізнес може дати певні гарантії акціонерам Alibaba", — прокоментували аналітики Bloomberg Кетрін Лім і Тріні Тан.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що Alibaba ділиться на шість компаній. Вони самостійно залучатимуть кошти та плануватимуть IPO. Після цієї інформації акції Alibaba на премаркеті у Нью-Йорку зросли на 9%. Заява Alibaba про реорганізацію співпала з новинами про повернення її співзасновника Джека Ма до Китаю. Мільярдер виїхав із країни у 2020 році після конфлікту з регуляторами. Фактично він був змушений здати керування своїми компаніями, а сам зайнявся агробізнесом.

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