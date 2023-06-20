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Гендиректор и председатель совета директоров Alibaba уходит с должности: в чем причина и кто его заменит
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd объявил о кадровых перестановках. Так, нынешний гендиректор и председатель совета директоров Дэниел Чжан покинет обе должности и возглавит подразделение облачных сервисов Cloud Intelligence Group. Впоследствии его выделят в самостоятельную организацию.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Новым главой совета директоров станет его нынешний заместитель Джозеф Цай, а гендиректором — Эдди Юнмин У, возглавляющий сейчас Taobao and Tmall Group, занимающийся работой платформ в сфере электронной коммерции Alibaba.
О решении стало известно после того, как Alibaba объявила о реструктуризации, цель которой – ускорение роста и создать группу компаний-лидеров в бизнесе от облачных вычислений и логистики до международной торговли. Накануне группа также опубликовала отчет за третий квартал подряд, демонстрирующий однозначный рост доходов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Изменения вступят в силу 10 сентября 2023 года. Дэниел Чжан стал председателем совета директоров Alibaba в 2019 году, когда этот пост покинул Джек Ма. Пост гендиректора компании Чжан занимает с 2015 года.
"Назначение компанией Alibaba нового генерального директора Эдди Ву, нынешнего главы Taobao и Tmall Group, отражает вероятный рост вклада подразделения в холдинговую компанию. Перевод нынешнего генерального директора Даниэля Чжана, известного лица среди инвесторов, в чрезвычайно динамичный облачный бизнес может дать определенные гарантии", - прокомментировали аналитики Bloomberg Кэтрин Лим и Трини Тан.
Напомним, в марте стало известно, что Alibaba делится на шесть компаний. Они будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. После этой информации акции Alibaba на премаркете в Нью-Йорке выросли на 9%. Заявление Alibaba о реорганизации совпало с новостями о возвращении ее соучредителя Джека Ма в Китай. Миллиардер уехал из страны в 2020 году после конфликта с регуляторами. Фактически он был вынужден сдать управление своими компаниями, а сам занялся агробизнесом.
Источник фото: ua.depositphotos.com