Глобальный сбой в Facebook: чем обернулось переименование компании в Meta

После заявления Марка Цукерберга о переименовании компании Facebook в Meta, у пользователей этой соцсети начались серьезные проблемы.
По данным Downdetector, сбои начали фиксироваться с 19:00 28 октября по киевскому времени. Своего пика они достигли в 3-4 часа утра пятницы.
В своих сообщениях пользователи массово жалуются на то, что у них продолжительное время не обновляется лента новостей.
Вместо этого на ее месте выдается сообщение об ошибке и предлагается перезагрузить страницу, но перезагрузка не дает никакого результата.
Ближе к 7 утра по Киеву количество жалоб на некорректную работу соцсети начало снижаться.
Напомним, основатель и СЕО Марк Цукерберг во время презентации Facebook Connect заявил, что компания Facebook сменит название на Meta.
При этом социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.
Стоит отметить, что глобальная трансформация компании происходит на фоне двух серьезных скандалов.
Так, на основателя компании Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд бывшие сотрудники, обвинив пару в сексуальных домогательствах.
Кроме того, американские СМИ опубликовали "архив Facebook" — внутренние документы компании, которые, по мнению журналистов, говорят о том, что Марк Цукерберг "ставит прибыль выше благополучия пользователей".