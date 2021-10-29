Глобальный сбой в Facebook: чем обернулось переименование компании в Meta

После заявления Марка Цукерберга о переименовании компании Facebook в Meta, у пользователей этой соцсети начались серьезные проблемы.

По данным Downdetector, сбои начали фиксироваться с 19:00 28 октября по киевскому времени. Своего пика они достигли в 3-4 часа утра пятницы.

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В своих сообщениях пользователи массово жалуются на то, что у них продолжительное время не обновляется лента новостей.

Вместо этого на ее месте выдается сообщение об ошибке и предлагается перезагрузить страницу, но перезагрузка не дает никакого результата.

Ближе к 7 утра по Киеву количество жалоб на некорректную работу соцсети начало снижаться.

Напомним, основатель и СЕО Марк Цукерберг во время презентации Facebook Connect заявил, что компания Facebook сменит название на Meta.

При этом социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.

Стоит отметить, что глобальная трансформация компании происходит на фоне двух серьезных скандалов.

Так, на основателя компании Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд бывшие сотрудники, обвинив пару в сексуальных домогательствах.

Кроме того, американские СМИ опубликовали "архив Facebook" — внутренние документы компании, которые, по мнению журналистов, говорят о том, что Марк Цукерберг "ставит прибыль выше благополучия пользователей".