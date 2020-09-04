Голова Дніпрорудного та місцеві тепловики звернулися до Ради про прийняття проекту №3800-1

Міський голова міста Дніпрорудне Юрій Коробов та директор КП "Дніпрорудненські теплові мережі" Наталія Трегуб написали листа до народних депутатів України, у якому просять прискорити прийняття законопроекту №3800-1.

В документі запропоновано списати штучні борги підприємств ТКЕ за спожитий газ. Це дозволить місту нормально увійти в опалювальний сезон.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В листі до парламенту зазначено, що значні борги тепловиків перед НАК "Нафтогаз України" вкотре загрожують опалювальному сезону. Підприємтва ТКЕ Запорізької області не можуть розрахуватися з постачальником газу своєчасно.

Причин кілька: це і економічно необґрунтований тариф на теплову енергію, і відсутність компенсації різниці в тарифах із бюджету, і неплатежі населення. Тарифи на теплову енергію не переглядаються, а борги накопичуються.

КП "Дніпрорудненські теплові мережі" та місцева влада використовують всі можливі ресурси на підготовку до опалювального сезону. Наразі всі кошти, які отримує ТКЕ, одразу списуються на погашення боргів за газ, що сформовані у попередні періоди, проте коштів не вистачає.

Читайте также: Тепловики Львіщини закликають Раду законодавчо врегулювати боргову кризу на ринку газу

Це все при тому, що ТКЕ обслуговує і об‎'єкти соціальної сфери — дитячі садки, школи-інтернати, інші навчальні заклади, лікарні, пологові будинки, санаторії тощо. На думку директорки КП "Дніпрорудненські теплові мережі" Наталії Трегуб, щоб уникнути зростання тарифів за опалення для населення, питання має вирішуватись на державному рівні.

Логічним шляхом вирішення кризи на ринку газу буде все ж списання боргів за газ по всьому ланцюжку постачання газу. Таке рішення не потребує коштів з державного та місцевих бюджетів. При цьому вдасться утримати тариф для населення без різкого зростання ціни на опалення та газ.

Прийняття законопроекту №3800-1 дозволить уникнути колапсу на ринку природного газу, а також вирішити питання штучної заборгованості. Воно сприятиме фінансовому оздоровленню теплової та газової галузей перед початком опалювального сезону.