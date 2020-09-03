Тепловики Львіщини закликають Раду законодавчо врегулювати боргову кризу на ринку газу

Комунальні підприємства теплопостачання Львівської області звернулися до Верховної Ради із листом, в якому пропонують пришвидшити розгляд законопроекту №3800-1 для скорішого розв‎'язання проблеми штучно створених боргів за газ. Боргова криза робить неможливим повноцінну підготовку до опалювального періоду теплових мереж та устаткування, яке забезпечує теплом не лише житло городян, але лікарні та школи.

Наразі всі кошти, які отримують теплопостачальні підприємства Львівської області, одразу списуються на погашення боргів за газ, що сформовані у попередні періоди.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Значна частина боргу сформована штрафами, пенями, неустойками, сплата яких не передбачена діючими тарифами. Підприємства позбавлені коштів та можливостей для проведення поточних ремонтів і підготовки до опалювального періоду", — зазначено в листах, які тепловики Борислава, Стебника та Червонограду направили до Верховної Ради 31 серпня 2020 року.

Відзначається, що боргова проблема зайшла в глухий кут: тарифи на теплову енергію не переглядаються, борги накопичуються. Газові компанії відмовляються від постачання газу теплопостачальним та теплогенеруючим підприємствам, мотивуючи таке рішення несвоєчасністю розрахунків.

"Кінцевим потерпілим у даному протистоянні є населення, яке не може розраховувати в опалювальний сезон за належне опалення своєї оселі", — зазначено в зверненні до парламенту.

Читайте также: Винницкая ОГА направила в Раду письмо о необходимости списания искусственных долгов за газ

В таких умовах теплові підприємства міст Львівської області закликають Верховну Раду пришвидшити розгляд законопроекту 3800-1, в якому викладені шляхи вирішення боргової кризи на ринку газу та фінансового оздоровлення теплової та газових галузей перед опалювальним сезоном.

Нагадаємо, що за оцінками експертів Першої енергетичної асоціації України, загальна сума боргу на ринку газу досягла 114 млрд грн, і значна частина цих боргів може бути списана за рахунок проведення взаємозаліків. Раніш повідомлялось, що заборгованість державного бюджету перед ТКЕ за компенсацію збиткових тарифів на початку 2020 року становила 20 млрд грн.