"Голые цены на крупные бренды": в ТРЦ Dream Town 2 открыли новый Intersport Outlet City

В субботу, 8 августа, швейцарская мультибрендовая сеть Intersport в столичном ТРЦ Dream Town 2 открыла новый магазин спортивных товаров в формате аутлет.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Intersport Outlet City в ТРЦ Dream Town 2 отличается от всех других магазинов сети — он будет работать в абсолютно новом для сети формате sport & fashion под слоганом "Голые цены на крупные бренды". Площадь магазина будет почти 7 тысяч квадратных метров.

"Этот концепт, 2-в-1, сочетает ассортимент аутлета: спортивной одежды, обуви, аксессуаров разных сезонов, традиционно представленных в сети Intersport, с ассортиментом для повседневной жизни в стиле casual. В магазине представлено более 30 известных брендов обуви и одежды, в частности премиальных, со скидками до 80%", — отмечает директор Intersport Украина Юлия Максименко.

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Кроме прочего, в Intersport Outlet City представлена огромная зона женских, мужских и детских джинсов разного кроя известных мировых брендов, среди которых Big Star, Guess, Levis, Calvin Klein, DKNY, G-Star и многие другие.

Сам магазин Intersport Outlet City оформлен в современном урбанистическом стиле большого американского города, преимущественно в желто-серых тонах. На территории аутлета будут работать два кафе: coffee truck с хот-догами и кафе здорового питания. Для детей обустроена детская площадка, где родители смогут оставить ребенка под присмотром.

Кроме того, в Intersport Outlet City есть отдельное пространство для ивентов — конференций, презентаций, показов и тому подобное.



СПРАВКА:

Intersport — швейцарская мультибрендовая сеть магазинов спортивных товаров. В Украине работает с 2016 года, насчитывает уже 47 торговых точек по всей стране: концептуальные магазины Intersport, магазины формата аутлет — Intersport Outlet, небольшие магазины intersport.ua, а также новый Intersport Outlet City в формате sport&fashion. В сети Intersport собраны товары более 70 мировых брендов — Nike, Puma, Adidas, New Balance, Asics и многих других — для занятий спортом как профессиональных спортсменов, так и любителей различных видов спорта в разных спортивных категориях.