Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

После того, как пять лет подряд можно было хранить неограниченное количество бесплатных резервных копий фотографий в "высоком качестве", Google Фото отключает вольницу. С 1 июня 2021 года на одну учетную запись будет приходится не более 15 гигабайт. Без исключений.

Изменение в политике компании, которое придет вместе с другими изменениями политики Google Диска. Также, сообщают The Verge, вводится новая политика удаления данных из неактивных учетных записей, в которые никто не входил минимум два года.

Хорошая новость в том, что до 1 июня безлимит работает, и все загруженные до перехода на новую политику изображения не учитываются.

Напомним, сейчас в Google Фото бесплатно можно загрузить любое количество снимков, которые автоматически сжимаются для эффективного хранения. Фото "исходного качества" уже учитываются в доступных 15 гигабайтах.

При этом, для владельцев Pixel (смартфон от Google) бесплатная загрузка фото сохраняется.

В компании объясняют, что они и так предоставляют больше места, чем другие: 15 гигабайт против 5 от Apple iCloud. И уверяют: 80% пользователей сервиса хватит этого минимум на три года.

Чтобы смягчить переход, компания обещает вовремя предупредить о достижении предела в 15 гигабайт, и добавляет новые инструменты управления хранилищем — в том числе, упрощает поиск и удаление размытых фото и снимков экрана.

Все это — часть политики, которая побуждает людей подписаться на хранилище Google One.

Кроме того, Google Фото попросту забит: там уже хранится более 4 триллионов фотографий и еженедельно загружается по 28 миллиардов. "Поскольку многие из вас полагаются на Google Фото для хранения своих воспоминаний, важно, чтобы это был не только отличный продукт, но и продолжал удовлетворять ваши потребности в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении в блоге компании.

Цены на Google One не меняются. Старт с 1,99 доллара США в месяц за 100 ГБ, 200 ГБ обойдутся в $2,99, 2 ТБ за $9,99 и вплоть до 30 ТБ — $149,99.

Google Документы, Таблицы, Слайды, Рисунки, Формы и Файлы Jamboard также начнут учитываться при ограничении хранилища.

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Что касается политики неактивной учетной записи: если вы не касались своей учетной записи Google в течение двух лет и не отвечаете на многочисленные электронные письма с предупреждениями и уведомлениями, которые отправляет вам Google, компания может удалить данные из вашей учетной записи.