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1 час назад

Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

Изменение произойдет 1 июня 2021 года

Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

После того, как пять лет подряд можно было хранить неограниченное количество бесплатных резервных копий фотографий в "высоком качестве", Google Фото отключает вольницу. С 1 июня 2021 года на одну учетную запись будет приходится не более 15 гигабайт. Без исключений. 

Изменение в политике компании, которое придет вместе с другими изменениями политики Google Диска. Также, сообщают The Verge, вводится новая политика удаления данных из неактивных учетных записей, в которые никто не входил минимум два года.

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Хорошая новость в том, что до 1 июня безлимит работает, и все загруженные до перехода на новую политику изображения не учитываются. 

Напомним, сейчас в Google Фото бесплатно можно загрузить любое количество снимков, которые автоматически сжимаются для эффективного хранения. Фото "исходного качества" уже учитываются в доступных 15 гигабайтах. 

При этом, для владельцев Pixel (смартфон от Google) бесплатная загрузка фото сохраняется. 

В компании объясняют, что они и так предоставляют больше места, чем другие: 15 гигабайт против 5 от Apple iCloud. И уверяют: 80% пользователей сервиса хватит этого минимум на три года. 

Чтобы смягчить переход, компания обещает вовремя предупредить о достижении предела в 15 гигабайт, и добавляет новые инструменты управления хранилищем — в том числе, упрощает поиск и удаление размытых фото и снимков экрана. 

Все это — часть политики, которая побуждает людей подписаться на хранилище Google One. 

Кроме того, Google Фото попросту забит: там уже хранится более 4 триллионов фотографий и еженедельно загружается по 28 миллиардов. "Поскольку многие из вас полагаются на Google Фото для хранения своих воспоминаний, важно, чтобы это был не только отличный продукт, но и продолжал удовлетворять ваши потребности в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении в блоге компании. 

Цены на Google One не меняются. Старт с 1,99 доллара США в месяц за 100 ГБ, 200 ГБ обойдутся в $2,99, 2 ТБ за $9,99 и вплоть до 30 ТБ — $149,99.

Google Документы, Таблицы, Слайды, Рисунки, Формы и Файлы Jamboard также начнут учитываться при ограничении хранилища.

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Что касается политики неактивной учетной записи: если вы не касались своей учетной записи Google в течение двух лет и не отвечаете на многочисленные электронные письма с предупреждениями и уведомлениями, которые отправляет вам Google, компания может удалить данные из вашей учетной записи.

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